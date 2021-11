Maltempo in Salento, grandinata e bomba d’acqua: chicchi di ghiaccio grossi come noccioline Violente grandinata e nubifragi oggi nel Salento dove una ondata di maltempo si è abbattuta nel nord della provincia di Lecce. Strade imbiancate e grossi accumuli di pioggia.

A cura di Antonio Palma

Maltempo e violenta grandinata oggi nel Salento dove in poche ore son caduti grandi quantitativi di pioggia miste a grandine che in alcune aree ha imbiancato le strade come se fosse neve. Le grandinate hanno interessato in particolare il nord Salento dove intono alle 13 di oggi, martedì 23 novembre, una violenta ondata di maltempo si è abbattuta in diversi centri abitati interessati da nubifragi e in alcuni casi da vere e proprie bombe d'acqua. Le zone più interessate sono quelle tra gli abitati di Salice Salentino, Veglie, Leverano, Carmiano e Campi Salentina, tutti in provincia di Lecce. In alcune zone di campagna la grandine ha fatto ingenti danni alle coltivazioni accumulandosi per diversi centimetri di altezza. In città invece si è disciolta in poco tempo con l'acqua pur ammantando di bianco alcune arterie stradali.

In alcuni casi la grandine con chicchi di ghiaccio grossi come noccioline ha causato anche danni ad automobili e mezzi in sosta. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco soprattutto da parte di automobilisti rimasti bloccati a causa dell'acqua e del ghiaccio ma fortunatamente al momento non si registrano feriti o persone in pericolo immediato. I temporali e nubifragi che stanno interessando da alcune ore il nord del Salento, a macchia di leopardo, hanno riversato a terra grandi quantità di pioggia e in poco tempo in alcune zone si sono accumulati bene 18 millimetri di pioggia. Secondo le centralina meteo della Rete di Monitoraggio SuperMeteo si è arrivati a una intensità di pioggia di 186 mm/h. L'ondata di maltempo ha portato anche a un repentino crollo delle temperature in tutta l'area dove si in poche ore il termometro è andato già di oltre dieci gradi. A Campi Salentina in provincia di Lecce, avvistato anche un grosso funnel cloud, un tornado in transito, in direzione ovest. Grandinate e acquazzoni anche nel tarantino tra Massafra e Palagianello