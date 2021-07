Maltempo in Nord Italia: tromba d’aria in Trentino, fortissima grandinata a Torino Un’ondata di maltempo si sta abbattendo su tutto il Settentrione, in particolare su Trentino e Piemonte. Dopo aver colpito sin dal mattino il Verbano la forte perturbazione si è estesa sul Torinese. Una grandinata record ha investito per un’ora il capoluogo. Bomba d’acqua a Bolzano, mentre una tromba d’aria ha investito Riva del Garda. Forti piogge anche a Prato, in Toscana.

A cura di Biagio Chiariello

Disagi in tutto il Nord Italia per il maltempo. In Piemonte per l'esondazione del fiume Toce, che ha passato gli argini a Crodo, allagando la frazione di Verampio, e la sua centrale idroelettrica, e la zona di Cantoni. Da segnalare anche una forte grandinata a Torino. In Alto Adige forti precipitazioni a Bolzano, e sempre in Trentino una tromba d'aria a Riva del Garda. Piogge torrenziali in provincia di Prato in Toscana, con decine di chiamate ai Vigili del fuoco.

Il Trentino flagellato dal maltempo

Un'ondata di maltempo si è abbattuta nel pomeriggio in Trentino con violenti acquazzoni, temporali e forti raffiche di vento. Danni sono segnalati soprattutto nell'Alto Garda dove la forza del vento ha sradicato alcuni alberi; il tetto della scuola media di Arco è volato via così come quello di un hotel a Vicolo Baselga. Non si segnalano al momento conseguenze per le persone. In valle dei Laghi un albero è caduto su un'auto in transito e il conducente è rimasto praticamente illeso. A Riva del Garda, le barche ormeggiate sono state catapultate sul molo per una decina di metri mentre la galleria dei Crozi, che collega Trento alla Valsugana, è stata chiusa al traffico. ‘Bomba d'acqua', e conseguenti allagamenti, a Bolzano: una trentina gli interventi dei vigili del fuoco nel capoluogo altoatesino.

Grandinata a Torino

Forte temporale e grandinata a Torino. Pioggia torrenziale, grandine e forti raffiche di vento si sono abbattuti nel centro città. Decine i veicoli danneggiati, traffico in tilt soprattutto nella zona del sottopasso di corso Giambone dove le auto si sono fermate per ripararsi. Sono finora 50 gli interventi richiesti alla sala operativa dei vigili del fuoco. La grandine ha imbiancato le vie del centro, facendo cadere rami e foglie.

Toscana, pioggia forte a Prato

Le forti piogge hanno bagnato tutta la provincia di Prato: poco dopo le 12 decine le chiamate ai vigili del fuoco e le richieste di intervento per alberi caduti, comignoli e gronde pericolanti.