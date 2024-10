video suggerito

Maltempo in Liguria, uomo disperso ad Arenzano. La moglie: "Mi ha telefonato, ma ora non risponde più" L'auto sulla quale viaggiava l'uomo è stata trascinata via dall'acqua del Rio Lissolo ad Arenzano. La moglie: "Mi ha telefonato e inviato una foto e da allora non risponde più". Ricerche in corso.

A cura di Davide Falcioni

Sono ore di apprensione in Liguria dove, a causa del maltempo che imperversa sulla regione, un uomo risulta scomparso sulle alture di Arenzano, nella frazione Lissolo. Stando a quanto reso noto da Primocanale, che ha ricevuto la segnalazione da parte della moglie del disperso, l'auto sulla quale l'uomo stava viaggiando sarebbe stata travolta dall'acqua. Angoscianti le parole della donna: "Mi ha telefonato e inviato una foto e da allora non risponde più". Altre due vetture, fortunatamente senza nessuno a bordo, sarebbero state portate via dall'acqua del rio Lissolo, che si è ingrossato rapidamente a causa delle piogge.

Nella zona della scomparsa si è recato il nucleo sommozzatori dei Vigili del Fuoco coadiuvato dalla Protezione Civile. Nel frattempo sono scattate le ricerche anche in mare da parte degli uomini della Capitaneria di Porto. Per le operazioni sono stati inviati anche alcuni droni che possano aiutare la macchina dei soccorsi. Stefano Vergante, dirigente della Protezione civile in Liguria, ha confermato che le operazioni di ricerca sono in corso: "Stiamo parlando di un piccolo corso d'acqua che si è ingrandito notevolmente per le forti piogge, per cui è stato necessario allertare anche il nucleo dei sommozzatori".

Aurelia chiusa in più punti

Intanto la situazione resta critica anche in altre zone della Liguria. L’Aurelia è stata provvisoriamente chiusa a Varazze, in corrispondenza del chilometro 556,000, in entrambe le direzioni, a causa di una frana che ha scaricato sulla strada fango e detriti. Sono intervenuti i tecnici di Anas e di un’impresa specializzata. Un'altra chiusura è stata segnalata anche al chilometro 547,500, in corrispondenza della ‘Galleria Pizzo’, tratto riaperto intorno alle 18. Strada transennata anche a Borghetto di Vara: “In esito ad un sopralluogo tecnico di Anas, nel corso del quale è stato constatato che il livello del fiume Vara è ancora alto, non vi sono le condizioni di sicurezza necessarie alla riapertura della tratta stradale al km 435,500 – si legge in una nota di Anas".

La situazione in provincia di Savona

Le precipitazioni hanno causato problemi anche nel savonese. Il rio Santa Brigida è parzialmente esondato, disagi anche sulla A10 tra Celle, Varazze e Arenzano per allagamenti. A causa dell'allerta meteo, seggi alternativi per le lezioni regionali liguri di domani e lunedì sono già pronti in caso di piogge intense a Genova mentre alcuni seggi sono già stati spostati per precauzione in alcuni comuni della Provincia di Savona. Queste misure sono state adottate da alcune Prefetture per garantire lo svolgimento delle elezioni in piena sicurezza.