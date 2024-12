Maltempo in Emilia Romagna: allagamenti, frane e alberi caduti, oltre 100 interventi dei vigli del fuoco Le zone particolarmente colpite dal maltempo sono quelle di Cesena, Cesenatico, Savignano sul Rubicone, Bertinoro e Forlimpopoli in provincia di Forlì Cesena dove si registrano numerosi allagamenti ma anche frane e alberi caduti in strada sulle auto. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

Allagamenti di scantinati, box e sottopassi e strade bloccate per frane e alberi caduti in Emilia Romagna nelle scorse ore a causa di un'ondata di maltempo che ha colpito la regione e in particolare i settori romagnoli tra Forlì e Cesena. Oltre un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco durante la notte tra lunedì e martedì e nelle prime ore di oggi 10 dicembre.

Le zone particolarmente colpite dal maltempo sono quelle di Cesena, Cesenatico, Savignano sul Rubicone, Bertinoro e Forlimpopoli, in provincia di Forlì Cesena, dove si registrano numerosi allagamenti di locali interrati e strade. I pompieri hanno lavorato a lungo con idrovore e pompe per liberare le zone allagate.

Colpita anche la zona appenninica e collinare dell’Emilia Romagna dove frane e alberi pericolanti o caduti hanno interrotto strade e reso difficili gli spostamenti a causa di interruzioni della viabilità. Un albero è crollato su due auto in sosta a Forlimpopoli fortunatamente senza causare feriti. Diversi gli interventi di soccorso ad automobilisti in panne, bloccati sia per allagamenti sia per la neve sull'Appennino romagnolo.

Particolare attenzione ai fiumi che a causa delle forti piogge hanno superato i livelli critici ma fortunatamente senza alcuna esondazione. Proprio per il rischio connesso a torrenti e fumi, anche per oggi la Protezione civile ha valutato una allerta arancione per rischio idraulico su Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese e Alta collina romagnola e per rischio idrogeologico su Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola e Alta collina romagnola.

Sempre per oggi è allerta gialla per temporali su Costa ferrarese, Costa romagnola e Pianura bolognese. Fortunatamente però oggi le condizioni meteo dovrebbero migliorare già dalla tarda mattinata e la situazione sta tornando alla normalità.