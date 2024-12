video suggerito

Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 10 dicembre: le regioni a rischio Sull’Italia ancora gli effetti residui di una perturbazione di origine atlantica. La Protezione civile ha valutato per domani martedì 10 dicembre una allerta meteo arancione su parte dell’Emilia-Romagna e allerta gialla in sei regioni per rischio temporali. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

Ancora maltempo sull'Italia dove, a causa di una perturbazione di origine atlantica, la Protezione civile ha valutato per domani martedì 10 dicembre una allerta meteo arancione su parte dell'Emilia-Romagna per rischio idraulico e idrogeologico e allerta gialla in sei regioni per rischio temporali. Tutta colpa degli effetti residui del vortice di bassa pressione che insisteranno sulla Penisola anche domani prima di lasciare spazio al bel tempo a metà settimana.

Maltempo, allerta meteo arancione domani in Emilia Romagna

In base alle previsioni meteo disponibili e ai fenomeni in atto, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato per la giornata di domani, martedì 10 dicembre, una allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e idraulico su diverse zone dell'Emilia-Romagna centro orientale e allerta gialla in sei regioni. Nel dettaglio per domani è allerta meteo gialla in Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio e Sicilia. Il bollettino completo delle allerte meteo-idro per domani:

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola, Collina bolognese, Alta collina romagnola

Emilia Romagna: Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Emilia Romagna: Pianura reggiana, Pianura modenese, Pianura reggiana di Po, Montagna romagnola

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Costa romagnola, Pianura bolognese

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Campania: Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Collina bolognese, Montagna romagnola

Lazio: Bacini di Roma, Bacini Costieri Sud

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Le previsioni meteo per domani 10 dicembre

Le previsioni meteo per domani martedì 10 dicembre indicano al nord nuvolosità consistente su basso Piemonte, Liguria ed Emilia-Romagna con piogge anche a carattere di rovescio o temporale sul settore emiliano-romagnolo, ma che tenderanno a diminuire durante le ore pomeridiane. Sull'Appennino emiliano neve a quote collinari intorno ai 600 metri. Al centro cielo molto nuvoloso con piogge sparse e locali rovesci su Sardegna, regioni tirreniche peninsulari come il Lazio e l'Umbria, localmente anche temporaleschi ma in generale attenuazione dalla sera. Al sud infine rovesci e temporali sulle coste di Campania, Basilicata e Calabria e sulla Sicilia, con fenomeni anche intensi, mentre avremo nuvolosità alternata ad ampie schiarite sulle restanti regioni.