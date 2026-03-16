Maltempo in Calabria, la fiera di San Giuseppe distrutta a Cosenza, sospesi i treni Trenitalia anche in Sicilia

La fiera di San Giuseppe prevista per questi giorni a Cosenza è stata danneggiata e smantellata dal maltempo che ha colpito nella nottata tra il 15 e il 16 marzo. Ritardi, sospensioni e interruzioni anche alla circolazione dei treni per oggi e domani, martedì 17 marzo. Previste limitazioni in Sicilia per l’allerta meteo arancione che ha interessato in queste ore anche la Calabria.

Foto dei danni provocati dal maltempo agli stand della fiera di San Giuseppe a Cosenza

Un violento nubifragio si è abbattuto nella serata di ieri, nelle ore tra il 15 e il 16 marzo, a Cosenza, dove si stava tenendo la fiera di San Giuseppe. Il cosiddetto ciclone Jolina ha travolto gli espositori, anche se fortunatamente non si registrano feriti: il personale addetto, la Polizia municipale e gli uomini e le donne della Protezione Civile, avevano già fatto mettere in sicurezza l'area. Il forte vento ha comunque causato danni agli stand: alcuni sono stati divelti, altri sono stati distrutti da alberi caduti. Nel Cosentino, inoltre, si segnalano frane nella frazione di Donnici.

Il sindaco della città, Franz Caruso, ha fatto sapere che sono in corso delle valutazioni sui danni. Il primo cittadino ha espresso vicinanza agli espositori e ringraziato tutto il personale per il lavoro svolto nel corso della notte.

Alcuni venditori sono stati sistemati nelle palestre delle scuole e il Comune ha chiesto a tutti i cittadini e agli ambulatori di contattare, in caso di necessità, il Comando della Polizia municipale per il Pronto intervento sociale. Il sindaco ha sottolineato di voler prolungare la fiera fino al 22 marzo per consentire agli espositori di recuperare una parte delle spese sostenute.

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Le piogge diffuse in Calabria hanno provocato nella notte diversi interventi dei vigili del fuoco: almeno 60 sono state le operazioni dei soccorritori portate a termine durante la notte. La situazione è stata più impegnativa nelle aree di Catanzaro e Cosenza. A Catanzaro sono stati effettuati 35 interventi, mentre nel Cosentino gli interventi sono stati 19, con altri 4 ancora in corso.

L'incendio provocato dal maltempo nel Catanzarese

Il maltempo ha provocato inoltre un incendio, divampato intorno alle 21 di ieri nel Catanzarese, nel Comune di Torre Ruggiero. Il tutto è avvenuto in un locale annesso al Santuario Madonna delle Grazie. Il vano di 20 metri quadrati adibito a ripostiglio è stato completamente distrutto: il materiale al suo interno è carbonizzato, mentre danni da fumo sono stati registrati anche nel Santuario.

L'ipotesi più accreditata sull'origine del rogo riguarda l'intensa attività elettrica dovuta al maltempo. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente sul posto, circoscrivendo in poco tempo l'incendio ed evitando il propagarsi delle fiamme nel Santuario. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area si sono concluse alle 22.58. Sul posto sono intervenute 10 unità dei vigili del fuoco con il supporto di un'autopompa serbatoio e un'autobotte pompa.

Nel Catanzarese è stata danneggiata l'azienda di torrefazione di caffè "Guglielmo" in località Copanello, a Stalettì. Le forti raffiche di vento hanno divelto parte della copertura del capannone di oltre 5mila metri quadrati.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, dalle prime ore della mattinata odierna, hanno proceduto alla messa in sicurezza dell'area e dei macchinari esposti alle intemperie. Non si registrano fortunatamente danni a persone, mentre sono ingenti i danni ai pannelli coibentati. Dalle prime verifiche risulta però che la struttura portante del capannone non abbia subito compromissioni strutturali.

Oltre 100 millimetri di pioggia in Calabria

In Calabria sono caduti oltre 200 millimetri di pioggia in 24 ore. La zona interessata è quella del Reggino, mentre sono stati superati i 100 millimetri in numerose località del Catanzarese e del Crotonese. Il maltempo ha colpito la Calabria con piogge torrenziali che stanno interessando dalla serata di ieri tutta la regione. A Santa Cristina d'Aspromonte, nel Reggino, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 201 millimetri di pioggia.

A Petilia Policastro Pagliarelle, nel Crotonese, sono caduti nello stesso arco di tempo 170 millimetri di pioggia.

Scuole chiuse anche a Catania per il maltempo

Il maltempo ha messo in allarme anche la Sicilia, dove le scuole resteranno chiuse in alcuni comuni per allerta arancione. A Catania, per esempio, il sindaco ha tenuto in considerazione il bollettino meteo diramato dalla Protezione civile regionale e ha dato indicazioni per redigere l'ordinanza di sospensione delle attività. Chiusi anche i parchi della città e il giardino Bellini. Disagi anche all'aeroporto di Catania: diversi voli sono stati deviati sul "Falcone Borellino" di Palermo.

Limitazioni e cancellazioni alla circolazione dei treni

Per la giornata di oggi, lunedì 16 marzo, sul sito di Trenitalia sono stati diffusi alcuni provvedimenti per la circolazione, interrotta o modificata nelle sue tratte per l'allerta meteo arancione. In Calabria, alcuni treni sono sospesi per l'intera giornata, mentre su altre tratte i viaggi potranno subire limitazioni di percorso o cancellazioni. Quali sono nello specifico i percorsi interessati:

Rosarno – Lamezia, via Tropea: circolazione sospesa per l'intera giornata (previsto anche per domani)

Melito – Crotone: alcuni treni potranno subire limitazioni di percorso o cancellazioni

Catanzaro Lido – Lamezia: alcuni treni potranno subire limitazioni di percorso o cancellazioni

In Sicilia il maltempo ha causato gli stessi problemi alla circolazione dei treni. Anche qui, alcune tratte potranno subire limitazioni, ritardi o sospensioni. Ulteriori informazioni sono sul sito ufficiale di Trenitalia.