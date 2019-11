Dopo la breve tregua di oggi, lunedì 4 novembre, il maltempo torna a minacciare l'Italia: nessuna regione è esclusa dai temporali e dalle burrasche in arrivo, dal momento che sono ben 15 quelle in cui la Protezione civile ha diramato allerta gialla o arancione per domani, martedì 5 novembre, per il rischio di frane e allagamenti legati all'abbandonante pioggia prevista già a partire da questa notte. Questa situazione di instabilità, che porterà anche un sensibile calo delle temperature, è dovuta al passaggio di una perturbazione dal Nord Europa, accompagnata da forti venti di libeccio che sferzeranno soprattutto le coste occidentali. Ecco l'elenco dei territori più a rischio, stando all'ultimo bollettino diramato dalla Protezione civile.

Maltempo, domani allerta arancione in tre regioni

Secondo l'ultimo aggiornamento della Protezione civile, sono tre le regioni più a rischio per quanto riguarda il maltempo. È stata infatti diramata allerta arancione per domani, martedì 5 novembre, su Lazio, Molise e Campania. Qui il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha già disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per evitare pericoli alla sicurezza degli studenti. Si ricorda, infatti, che l'allerta arancione indica fenomeni molto intensi ed estesi, con piogge continue e molto abbondanti e addirittura trombe d’aria, con possibilità di esondazioni, smottamenti, frane significative, cadute di alberi e danni a persone e cose.

Allerta gialla in 12 regioni domani per maltempo

Il maltempo sempre domani, martedì 5 novembre, colpirà anche altri territori, seppur con intensità minore. Pertanto, la Protezione civile ha diramato anche allerta gialla, sulla base delle previsioni meteo disponibili, sulle seguenti regioni: sul settore sud-orientale del Friuli Venezia Giulia, sul settore nord-orientale della Lombardia, sul Levante in Liguria, sul versante meridionale dell’Emilia-Romagna e su quello occidentale delle Marche, su Toscana e Umbria, sul resto del Lazio e della Campania, sull’area occidentale dell’Abruzzo, sul versante costiero del Molise, sul settore sud-occidentale della Basilicata. Su queste aree, specificano gli esperti, sono attesi fenomeni che saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.