Maltempo, in arrivo il gelo in Alto Adige: previsti -20 gradi

Temperature in picchiata in Alto Adige. Nei prossimi giorni minime fino a -20 gradi, senza nevicate previste. Gelo soprattutto in montagna e a fondovalle.
A cura di Maria Neve Iervolino
In Alta Val Pusteria si registreranno le temperature più basse dell’Alto Adige nei prossimi giorni: –20 gradi
Sono temperature polari quelle che stanno per arrivare in Alto Adige, dove nei prossimi giorni le minime potranno scendere anche fino a -20 gradi. Lo fa sapere l'ufficio provinciale altoatesino di meteorologia.

Le temperature sia in montagna che a fondovalle sono date in calo, ma è in Alta Val Pusteria che le temperature minime potranno scendere anche fino a -20 gradi. Al momento, non sono previste nevicate nemmeno in quota.

"Nei prossimi giorni il freddo la farà da padrone nelle vallate alpine, soprattutto nelle zone innevate, con temperature che scenderanno sotto i -15 gradi", spiegano dall'ufficio altoatesino.

Oggi ai 3.399 metri dell'anticima di Cima Libera, in Val Ridanna, la colonnina di mercurio è scesa a -17 gradi. Mentre, dopo una mattinata sotto zero, le temperature sono diventate più miti a partire dal primo pomeriggio a Bolzano, Merano e in altre località della Bassa Atesina.

Questa ondata di gelo si inserisce in quadro meteorologico molto complesso dato che il 2025 appena concluso è stato un anno caratterizzato da temperature in media più alte rispetto agli anni passati con minime che hanno superato i -17 gradi registrati a novembre.

