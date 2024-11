video suggerito

Maltempo e neve, allerta meteo gialla domani 30 novembre: le regioni a rischio Nelle prossime ore attesi vento forte, temporali e neve a quote collinari sull’Italia. A causa del maltempo, per la giornata di domani sabato 30 novembre la Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato una allerta gialla su Molise e settori di Abruzzo, Calabria e Sicilia. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

Freddo, vento forte, pioggia e neve in arrivo sull’Italia dove, a causa del maltempo, per la giornata di domani, sabato 30 novembre, è allerta meteo gialla in quattro regioni. Sul nostro Paese è atteso l’arrivo di aria gelida dall’Europa orientale che porterà nelle prossime ore freddo e neve anche a quote collinari, in particolare sui rilievi delle regioni adriatiche centrali. Per questo la Protezione Civile ha emesso per domani 30 novembre un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, valutando una allerta gialla su Molise e settori di Abruzzo, Calabria e Sicilia.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

L’avviso di allerta meteo per domani prevede dalla serata venerdì venti forti settentrionali su Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con raffiche di burrasca sui settori costieri e fino a burrasca forte sui crinali appenninici. Dalla notte si prevedono, inoltre, nevicate al di sopra degli 800-1000 metri, in abbassamento fino a 600-800 metri, su Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale, anche se con apporti al suolo generalmente deboli e moderati solo sull’Abruzzo. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche mentre attese mareggiate lungo le coste esposte. Il bollettino completo delle allerte meteo-idro per domani:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Meteo, le previsioni per domani 30 novembre

Le previsioni meteo per domani, sabato 30 novembre, indicano cielo parzialmente nuvoloso su Liguria, Piemonte e Lombardia al nord ma con nubi in graduale diradamento durante la giornata. Nuvolosità diffusa invece sulle regioni del versante tirrenico centrale, con rovesci sparsi e nevicate attese lungo l'appennino a quote intorno agli 800 metri. Le nevicate più intense attese sull'appennino abruzzese. Al sud infine nuvolosità consistente sulle regioni meridionali, con associati rovesci sparsi e la possibilità di qualche temporale.