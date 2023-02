Maltempo e freddo, allerta meteo gialla mercoledì 8 febbraio in tre regioni: l’elenco Previste alcune allerte meteo gialle della Protezione Civile nella giornata di domani mercoledì 8 febbraio: rischio temporali, idraulico e idrogeologico su diversi settori di Calabria, Abruzzo e Sicilia.

A cura di Gabriella Mazzeo

Sole al Nord e nuvole sul resto del Paese con temporanee schiarite con temperature rigide. Questo è quanto previsto dal Meteo per la giornata di domani, 8 febbraio 2023. Il tempo sarà instabile con locali piogge e brevi rovesci su Sardegna orientale, Sicilia e Calabria. Prevista per domani anche neve a quote collinari o molto basse tra la Romagna e la Puglia garganica. Le temperature minime saranno sotto lo zero fino a -6/-8 gradi durante l'alba al Nord. Massime in leggero rialzo al Sud. Per mercoledì 8 febbraio, il Dipartimento di Protezione Civile ha emesso alcune allerte meteo gialle per diversi settori di Calabria, Abruzzo e Sicilia.

Allerta meteo gialla su Calabria, Abruzzo e Sicilia per mercoledì

Come si legge nel dettaglio sul sito della Protezione Civile che ogni giorno pubblica il bollettino di criticità relativo alle allerte meteo, per la giornata di mercoledì 8 febbraio sono previste allerte meteo gialle per rischio idraulico, temporali e idrogeologico sul diversi settori di Calabria, Abruzzo e Sicilia.

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacini Tordino Vomano

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico

Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacini Tordino Vomano

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Le previsioni meteo per domani mercoledì 8 febbraio

Per la giornata di domani, mercoledì 8 febbraio, al Nord vi sarà cielo sereno o poco nuvoloso con alcuni addensamenti sulle Prealpi e in Romagna, qui con nevischio previsto fino a bassa quota. Temperature intorno ai -6/-8 gradi intorno alle prime ore del mattino al Nord, poi in ripresa verso massime tra i 4 e gli 8 gradi.

Al Centro previsto cielo nuvoloso lungo l'Adriatico con possibili nevicate fino in pianura. Poco nuvoloso invece sul versante tirrenico con temperature stabili e massime previste tra i 5 e i 10 gradi. Al Sud tempo più instabile sulle Isole, con piogge previste sulla Calabria e sulla Sicilia. Nevicate fino a quote molto basse e più sole invece sulle coste campane. Le massime sono previste in un range tra i 5 e i 10 gradi.