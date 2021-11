Maltempo con temporali e vento, allerta arancione domani su Sicilia e Sardegna: le regioni a rischio Maltempo sull’Italia con allerta meteo arancione domani, mercoledì 10 novembre, sulla Sicilia e su parte della Sardegna. Allerta meteo gialla in Calabria e sui restanti settori della Sardegna. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

A cura di Susanna Picone

Allerta meteo arancione domani, mercoledì 10 novembre, sulla Sicilia e su parte della Sardegna. Allerta gialla in Calabria e sui restanti settori della Sardegna. Il vortice depressionario posizionato tra il Mar Mediterraneo occidentale e il Nord Africa determina la persistenza di un flusso di correnti sud-orientali umide e instabili verso l’Italia. Atteso tempo instabile, con precipitazioni sulle regioni centro-meridionali a carattere temporalesco soprattutto su Sicilia, dove anche oggi il maltempo ha creato disagi, e Sardegna. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Allerta meteo arancione domani in Sicilia e Sardegna

L’avviso di condizioni meteorologiche avverse diffuso dalla Protezione civile prevede dal pomeriggio di oggi precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sardegna e sulla Sicilia, specie sui settori meridionali e orientali. Fenomeni che saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Domani è allerta arancione sulla Sicilia e su parte della Sardegna. Sul sito della Protezione civile il dettaglio del bollettino di criticità con le allerte meteo arancioni:

Moderata criticità per rischio idraulico:

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Moderata criticità per rischio temporali:

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Moderata criticità per rischio idrogeologico:

Sardegna: Campidano, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Iglesiente, Gallura

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

Allerta meteo gialla domani 10 novembre: l'elenco delle regioni a rischio

Valutata allerta meteo gialla per domani sui restanti settori della Sardegna e sui versanti jonici e sul versante tirrenico meridionale della Calabria. Il dettaglio:

Ordinaria criticità per rischio idraulico:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sardegna: Campidano, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Gallura

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico

Ordinaria criticità per rischio temporali:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sardegna: Bacini Flumendosa – Flumineddu, Gallura

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Sardegna: Logudoro, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacino del Tirso.

Previsioni meteo di domani

Cielo spesso molto nuvoloso o coperto, piogge in arrivo al Nordovest, ancora forti in Sardegna e in Sicilia secondo le previsioni meteo di domani. Attese piogge anche in Calabria, più asciutto sul resto delle regioni. Venti di Bora e Grecale al Nord, Sciroccali al Centro-Sud.