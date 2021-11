Maltempo Sicilia, tromba d’aria sulle campagne di Canicattì: alberi piegati dal vento Ancora maltempo in Sicilia. Un tornado si è abbattuto questa mattina sul territorio di Canicattì, nell’Agrigentino. In rete le immagini e i video degli alberi piegati dal vento e del fango e l’acqua da un capo all’altro dell’isola. Disagi anche alla circolazione. A Gangi a causa dell’esondazione del torrente Rainò due famiglie sono rimaste bloccate nelle loro abitazioni.

A cura di Susanna Picone

Maltempo Sicilia, tromba d’aria a Canicattì

Il maltempo in Sicilia continua a fare danni. Dopo i forti temporali di ieri, nella mattinata di oggi una violenta tromba d’aria si è abbattuta sul territorio di Canicattì, nell’Agrigentino. In rete in un video registrato in campagna si vedono alberi piegati dal forte vento, che ha anche divento alcuni tetti. La giornata è stata caratterizzata da piogge e vento in tutta la provincia di Agrigento. La tromba d’aria di Canicattì ha interessato contrada “Grottarossa” e diverse zone di campagna, al confine tra i territori delle province di Agrigento e Caltanissetta.

Sindaco Canicattì: "Evitare di uscire di casa"

Le immagini dei danni del maltempo pubblicate dal sindaco di Canicattì

Sui danni provocati dal maltempo è intervenuto anche il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo, che sulla sua pagina Facebook ha pubblicato foto e aggiornamenti. L’ultimo aggiornamento sulla situazione maltempo è di pochi minuti fa ed è un ringraziamento a tutti coloro – dalla polizia ai vigili del fuoco – che sono intervenuti per limitare i danni. La pioggia questo pomeriggio sta dando una tregua a Canicattì, ma l’invito ai cittadini del sindaco è sempre lo stesso: di evitare di uscire di casa se non per motivi strettamente improrogabili. “Da stamattina stiamo intervenendo in più parti per tamponare i danni del maltempo e ripristinare ove possibile la viabilità. Pur non avendo ricevuto nessuna comunicazione di allerta meteo per la giornata di oggi, consiglio fortemente di rimanere a casa – si legge in un altro post del primo cittadino -. Monitoriamo costantemente la situazione e attendiamo gli sviluppi in modo da potervi aggiornare immediatamente”.

Maltempo Sicilia oggi, danni e disagi da un capo all'altro dell'isola

Il maltempo in Sicilia sta creando disagi anche in altre zone dell'isola: a Scillato, nel Palermitano, acqua, detriti e fango lungo le strade. A Gangi a causa dell'esondazione del torrente Rainò due famiglie sono rimaste bloccate nelle loro abitazioni. A Valledolmo uno smottamento di terra e fango lungo la strada provinciale 8 in contrada Rovitello ha mandato in tilt la circolazione. Allagamenti e strade come fiumi anche a Lascari e a Cefalù, dove si è riempito d'acqua il sottopasso davanti l'hotel Costa Verde. A Serradifalco il vento ha sradicato ulivi secolari lungo la statale 122. Acqua sui binari anche nella tratta Roccapalumba-Montemaggiore Belsito, dove si è registrato uno stop ai treni, così come nella zona Serradifalco – Canicattì. Ancora disagi lungo la statale 643 tra Polizzi Generosa e Scillato, chiusa la SS 640 in direzione del raccordo Pietraperzia.

Leggi anche Maltempo in Campania, nel Casertano strade allagate e alberi caduti