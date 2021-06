Col weekend torna il maltempo sull’Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di domani, sabato 5 giugno 2021. È prevista allerta gialla per rischio temporali su parte di Piemonte, Lombardia e Veneto.

Allerta meteo domani su Piemonte, Lombardia e Veneto

Sul sito della Protezione civile troviamo nel dettaglio il bollettino di criticità per la giornata di domani, sabato 5 giugno 2021. È prevista allerta meteo gialla in territori di tre regioni del Nord-Italia. L’elenco delle zone a rischio maltempo:

Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Lombardia: Valchiavenna, Laghi e Prealpi orientali, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica;

Piemonte: Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone;

Veneto: Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Alto Piave, Adige-Garda e monti Lessini.

Il Centro funzionale decentrato della protezione civile del Veneto, in considerazione delle previsioni meteo che annunciano piogge e temporali sulle zone montane e pedemontane, ha emesso un avviso di criticità idrogeologica per i disagi che potrebbero verificarsi nel sistema di drenaggio urbano e lungo la rete idrografica minore, valevole, complessivamente, fino alla mezzanotte di domenica 6 giugno.

Le previsioni meteo sull'Italia di domani

Alta pressione stabile nella giornata di sabato, ma con le prime difficoltà. Atteso cielo coperto sulle regioni centrali e con qualche temporale sui confini alpini occidentali. Nel pomeriggio peggiora su Alpi e Prealpi con temporali, in sconfinamento alle alte pianure lombarde e medio/alte piemontesi. In aumento nubi anche sul Triveneto con piovaschi in serata in pianura. Atteso infine qualche piovasco sul Lazio.