Maltempo con temporali, allerta meteo martedì della Protezione civile: tutte le regioni a rischio Dopo giorni di maltempo le condizioni meteo miglioreranno a partire da domani, martedì 20 luglio. Ciò nonostante la Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo per la Puglia, dove potranno verificarsi temporali di forte intensità.

A cura di Redazione Meteo

Dopo giorni all'insegna dell'instabilità meteorologica la perturbazione che ha portato piogge e temporali in Italia sta lentamente allontanandosi: l'alta pressione tornerà a farla da padrone in tutto il Paese, favorendo così un generale miglioramento del tempo. Nei prossimi giorni la graduale espansione dell’Anticiclone Nord-Africano sul Mediterraneo occidentale garantirà prevalenza di tempo bello e temperature in aumento in quasi tutta Italia e nell’ultima parte della settimana il caldo si farà sentire con maggior decisione in tutta Italia. Nella giornata di domani residue nuvole al Sud, ma con pochi piovaschi solo sui rilievi; in generale soleggiato altrove. Nel pomeriggio alternanza tra sole e nuvole al Sud e rilievi del Nord, con isolati rovesci e temporali su Alpi orientali, Appennino settentrionale e Appennino meridionale; prevalenza di tempo soleggiato altrove. Temperature massime in crescita in gran parte del Paese. Deboli venti di Maestrale al Centro-Sud.

Le allerte meteo di domani

In un quadro meteo in generale miglioramento la Protezione Civile ha comunque diramato delle allerte meteo per domani, 20 luglio.

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Puglia: Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Puglia: Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Puglia: Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Gargano e Tremiti

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento