Maltempo con temporali, allerta meteo giovedì 9 settembre: l’elenco delle regioni a rischio Allerta meteo gialla in sei regioni per la giornata di domani, giovedì 9 settembre 2021. La Protezione civile segnala criticità per rischio idraulico, temporali, rischio idrogeologico in Basilicata, Calabria, Sicilia e settori di Abruzzo, Puglia e Sardegna. Sulla Sardegna si segnala rischio idrogeologico in particolare sul Flumendosa Flumineddu, Campidano e Iglesiente e in Gallura.

Per la giornata di domani è prevista allerta meteo gialla in Basilicata, Calabria, Sicilia e settori di Abruzzo, Puglia e Sardegna. La Protezione civile ha diramato una nuova allerta meteo per la giornata di giovedì 9 settembre 2021. Sulla Sardegna sono in arrivo nei prossimi due giorni temporali forti accompagnati da raffiche di vento tanto che la Protezione civile regionale ha diramato un avviso di condizioni meteo avverse valido dalle 12 di domani fino alla mezzanotte del giorno successivo.

Allerta meteo gialla in 6 regioni, forti temporali in Sardegna

Sulla base delle previsioni disponibili, per la giornata di domani è stata valutata allerta gialla della Protezione civile in Basilicata, Calabria, Sicilia e settori di Abruzzo, Puglia e Sardegna. In Sardegna si segnala rischio idrogeologico in particolare sul Flumendosa Flumineddu, Campidano e Iglesiente e in Gallura. Dalla tarda mattinata di domani sono previste piogge moderate sulla parte meridionale dell'isola e anche su quella sud-orientale. Dalle prime ore di venerdì e per tutta la giornata possibili temporali sulla Sardegna occidentale e meridionale e precipitazioni diffuse su quella orientale.

Il bollettino di criticità di giovedì

Sul sito della Protezione civile nazionale pubblicato il bollettino di criticità per la giornata di domani.

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Puglia: Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Salento

Sardegna: Campidano, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Iglesiente

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Sardegna: Campidano, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Iglesiente

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico