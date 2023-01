Maltempo con temporali, allerta meteo gialla domenica 29 gennaio in due regioni: l’elenco Allerta meteo gialla della Protezione civile domani, domenica 29 gennaio: rischio temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico in settori di Sardegna e Sicilia.

A cura di Susanna Picone

Tregua dal maltempo in Italia: le condizioni meteo migliorano lungo lo stivale anche se, per la giornata di domani, domenica 29 gennaio 2023, la Protezione civile ha comunque diramato una allerta meteo gialla che riguarda settori delle due isole maggiori, Sardegna e Sicilia.

Allerta meteo gialla in Sicilia e Sardegna domenica

Nel dettaglio, come si legge sul sito della Protezione civile che ogni giorno pubblica il bollettino di criticità, per la giornata di domenica è prevista una allerta meteo gialla per rischio temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico nei seguenti settori di Sardegna e Sicilia:

Ordinaria criticità per rischio idraulico: Gallura (Sardegna);

Ordinaria criticità per rischio temporali: Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico:

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico: Sicilia: Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Sud-Orientale, versante ionico.

Le previsioni meteo per domani: arrivano i Giorni della Merla

Da domani, domenica 29 gennaio, come tradizione vuole partono i cosiddetti Giorni della Merla. Si tratta, appunto, dei giorni dal 29 al 31 gennaio, che la tradizione vuole come i più freddi dell’anno. E quest’anno saranno effettivamente molto freddi su gran parte dell'Italia, soprattutto al mattino con temperature diffusamente sottozero al Centro-Nord. Il termometro scenderà anche al Sud, ma non sono attese gelate significative in pianura.

In Pianura Padana, secondo le previsioni meteo, si raggiungeranno i -3 gradi in città come Torino, Milano e Bologna e valori decisamente inferiori nelle zone di campagna. Tra domani e lunedì anche Roma potrebbe veder scendere la colonnina di mercurio fino a -2/-3°C con gelate diffuse.

Al Nord domani sarà comunque una giornata soleggiata, al Centro atteso tempo nuvoloso su adriatiche, soleggiato altrove e piogge in Sardegna. Al Sud instabile in Sicilia con piogge e rovesci e variabile altrove.