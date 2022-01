I Giorni della Merla tra storia e leggenda, quali sono e perché si chiamano così Sono arrivati i cosiddetti “Giorni della Merla”, gli ultimi di gennaio che per tradizione dovrebbero essere i più freddi dell’anno. Vediamo perché si chiamano così e quali sono le previsioni per quest’anno.

A cura di Susanna Picone

La leggenda vuole che gli ultimi giorni di gennaio – il 29, il 30 e il 31 – o in alternativa gli ultimi due giorni di gennaio e il primo di febbraio, vengano ricordati e chiamati come i "Giorni o dì della Merla" ad indicare uno tra i periodi più freddi dell’inverno intero. Si tratta di una leggenda ormai da tempo entrata a far parte della vita di tutti noi e se cerchiamo di capire come è nata scopriremo che non esiste una sola versione di questa storia. Scopriremo anche che non sempre i cosiddetti Giorni della Merla sono davvero i più freddi dell’anno, ed è ad esempio quello che succede quest’anno.

Quali sono i Giorni della Merla 2022

I Giorni della Merla 2022 quest’anno cadono nell’ultimo weekend di gennaio: sabato 29 gennaio, domenica 30 e lunedì 31. Sono questi i giorni che secondo le tradizioni popolari dovrebbero essere i più freddi di tutto l’inverno e dunque dell’anno intero, ma vedremo che quest’anno (come tra l’altro spesso succede) non sarà così.

La storia dei Giorni della Merla e perché si chiamano così

Ma perché, quindi, questi ultimi giorni di gennaio vengono chiamati Giorni della Merla? Qual è la storia di queste giornate per tradizione più fredde dell’anno? Generalmente si è soliti attribuire questa leggenda al merlo, uccello passeriforme della famiglia dei Turdidi. Secondo una delle leggende popolari che più frequentemente ritornano, un Gennaio dispettoso aveva “rubato” tre giorni a Febbraio per fare uno scherzo a una merla che per il troppo freddo non riusciva a trovare il cibo per i suoi pulcini. Disperata, la merla chiese clemenza a Gennaio chiedendogli di durare meno, ma senza ottenere il suo aiuto. Disse così a Gennaio che per l’anno seguente si sarebbe organizzata con più cibo e così Gennaio decise di vendicarsi rendendo gli ultimi giorni ancor più gelidi. Ma la merla non si fece scoraggiare e si nascose con la famiglia in un comignolo per scaldarsi, qui da bianca divenne nera, trasformando per sempre il colore di questi uccelli. Ma questa è solo una delle tante leggende che "spiegano" i Giorni della Merla. Un’altra storia, ad esempio, tira in ballo un cannone ed è quella del reverendo Sebastiano Pauli esposta in una cronaca settecentesca: un cannone, chiamato "La Merla", venne trasportato oltre il Po grazie alle temperature rigide di questi giorni che resero il fiume una strada ghiacciata.

Previsioni meteo Giorni della Merla 2022

Che tempo farà quest’anno nei Giorni della Merla? Ce lo ha spiegato il colonnello Mario Giuliacci, meteorologo e direttore operativo di meteogiuliacci.it, che a Fanpage.it ha fatto il punto della situazione meteorologica in Italia di questi giorni. Da oggi e fino a lunedì quelli che secondo la tradizione dovrebbero essere i più freddi dell’anno non arriveranno. Dovremmo al contrario aspettarci un aumento delle temperature collegato all'avanzare dell'Anticiclone delle Azzorre. "I giorni della Merla verranno sconfessati perché il 30 e il 31 gennaio 2022 arriverà sul'Italia l'anticiclone delle Azzorre e quindi correnti più miti dall'Atlantico con le temperature che risaliranno – ha spiegato Giuliacci -. Saranno due giornate con bel tempo e con il termometro in rialzo. Solo la mattina del 31 giungeranno deboli piogge sulle regioni tirreniche perché si avvicina una nuova perturbazione, ma niente di interessante”.