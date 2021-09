Maltempo con temporali, allerta meteo domani 8 settembre: 5 regioni a rischio

Sono cinque le regioni a rischio maltempo nella giornata di domani, mercoledì 8 settembre. Sarà allerta meteo gialla della Protezione civile sulla Sicilia, in Calabria, Basilicata, parte della Puglia e in Abruzzo. Segnalate criticità per rischio idraulico, per rischio temporali, rischio idrogeologico.