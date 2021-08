Maltempo, allerta meteo per temporali per domenica 8 agosto: le regioni a rischio La Protezione civile ha diramato allerta meteo arancione per domani, domenica 8 agosto, per temporali e rischio idrogeologico su Lombardia e Trentino Alto Adige, e allerta gialla sempre su Lombardia, Trentino e Veneto: ecco l’elenco delle aree interessate. Al Sud invece il tempo sarà stabile, con sole e temperature roventi.

A cura di Ida Artiaco

Ancora una giornata di maltempo sul Nord Italia. Domani, domenica 8 agosto, sono attesi ancora temporali in particolari sul versante orientale, tanto che la Protezione civile ha deciso di diramare allerta meteo arancione su Lombardia e provincia autonoma di Trento e allerta gialla per Lombardia e Veneto. Ecco, di seguito, le zone più a rischio.

L'elenco delle regioni in allerta meteo

Come si legge sul sito della Protezione civile, sono in totale tre le regioni per le quali è stata diramata allerta meteo a causa del maltempo, dal momento che domani sono attesi temporali anche di forte intensità, accompagnati da grandinate e forti raffiche di vento. Ecco, di seguito, l'elenco dettagliato delle zone interessate:

Allerta arancione (rischio temporali) :

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche;

: Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche; Allerta arancione (rischio idrogeologico) :

Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche;

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano.

: Lombardia: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche; Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano. Allerta gialla (rischio idraulico) :

Lombardia: Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche;

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano;

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige;

: Lombardia: Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche; Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano; Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige; Allerta gialla (rischio temporali) :

Lombardia: Laghi e Prealpi orientali, Valcamonica;

Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano;

: Lombardia: Laghi e Prealpi orientali, Valcamonica; Trentino Alto Adige: Provincia Autonoma di Bolzano; Allerta gialla (rischio idrogeologico):

Lombardia: Laghi e Prealpi orientali, Alta Valtellina, Valcamonica.

Le previsioni meteo dell'8 agosto

Secondo le previsioni meteo di domani, domenica 8 agosto, mentre il Nord dovrà fare i conti con un’atmosfera instabile a causa del transito di una perturbazione con il rischio temporali sui settori settentrionali di Piemonte e Lombardia ma anche su Trentino Alto-Adige, nord del Veneto e Friuli. Sulle regioni del Centro-sud il tempo sarà invece stabile e soleggiato, con temperature che arriveranno a sfiorare i 40 gradi.