Ancora allerta maltempo per l'Italia dove a causa dell'arrivo di una nuova perturbazione di origine atlantica nelle prossime ore son attese piogge intense e temporali che dalle regioni settentrionali si estenderanno via via anche al centro-sud creando in alcune aree situazioni di pericolo. Per questo e in base alle previsioni meteo disponibili e ai fenomeni meteorologici in atto, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di domani mercoledì 10 febbraio, lanciando una allerta arancione per quattro regioni e un allerta gialla per quattordici regioni.

Allerta arancione in quattro regini mercoledì 10 febbraio

Nel dettaglio, per la giornata di domani, mercoledì 10 febbraio, è stata decretata una allerta arancione su parte dell’Emilia-Romagna e del Lazio per rischio idraulico, una allerta di moderata criticità per rischio temporale su alcuni settori della Basilicata e una allerta arancione per rischio idrogeologico per parte di Campania e Basilicata. Valutata, inoltre, allerta gialla su parte del Friuli Venezia Giulia, del Veneto, dell’Emilia-Romagna, della Liguria, della Toscana, sul territorio dell’Umbria, sui restanti settori del Lazio, Campania e Basilicata, su parte di Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sardegna.

Maltempo da nord a sud, allerta gialla in 14 regioni

Il maltempo sull'Italia è causato da un’ampia area depressionaria, che interessa gran parte del continente europeo, e che sta interessando anche il nostro Paese. Dalla prossima notte la nuova fase di maltempo interesserà dapprima il nord e poi il centro, risultando maggiormente attiva sui settori tirrenici centro-meridionali, accompagnata da forti venti sud-occidentale, in special modo su zone costiere e aree appenniniche.

Allerta meteo per vento forte mercoledì 10 febbraio

Nel dettaglio, l’avviso di condizioni meteorologiche avverse prevede dalle prime ore di domani, mercoledì 10 febbraio, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio e temporale, su Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, dalla mattina sul Lazio, specie settori orientali e meridionali, Campania e settori occidentali di Abruzzo e Molise, in estensione, dal pomeriggio, ai settori tirrenici di Basilicata e Calabria centro-settentrionale. Attesi, inoltre, sempre dalle prime ore di domani, venti da forti a burrasca sud-occidentali su Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Campania, con raffiche fino a burrasca forte su settori costieri esposti e fino a tempesta sui settori appenninici. Mentre, dalla tarda mattinata, si prevedono venti da forti a burrasca sud-occidentali su puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con raffiche fino a burrasca forte sui settori costieri esposti e settori appenninici. Attese forti mareggiate lungo le coste esposte.

Tutte le allerte meteo per mercoledì 10 febbraio

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di

Enza e Crostolo, Pianura reggiana di Po, Collina bolognese, Montagna bolognese

Lazio: Aniene, Bacino del Liri, Appennino di Rieti

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA ARANCIONE:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Tusciano e Alto Sele, Basso Cilento, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino Alto del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-E2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C, Basi-B

Emilia Romagna: Pianura piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Montagna piacentino-parmense, Bassa collina

2

piacentino-parmense, Alta collina romagnola, Montagna romagnola, Alta collina piacentino-parmense

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia

Lazio: Bacini Costieri Sud

Molise: Litoranea, Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Sardegna: Iglesiente, Campidano, Logudoro, Bacino del Tirso, Bacini Montevecchio – Pischilappiu

Umbria: Chiascio – Topino, Nera – Corno

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno, Marsica

Basilicata: Basi-A1, Basi-B

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante, Bacini Liguri Padani di Levante, Bacini Liguri Marittimi di Centro

Molise: Litoranea, Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Bradanica

Toscana: Serchio-Costa, Valtiberina, Valdarno Inf., Valdelsa-Valdera, Valdichiana, Mugello-Val di Sieve, Ombrone Gr-Alto,

Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Romagna-Toscana,

Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Medio Tevere, Chiascio – Topino, Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Alto Tevere

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno, Marsica

Basilicata: Basi-A1, Basi-B

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Campania: Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Alto Volturno e Matese, Tanagro

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese

Lazio: Bacini Costieri Nord, Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini di Roma

Liguria: Bacini Liguri Marittimi di Levante

Molise: Litoranea, Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Ofanto, Sub-Appennino Dauno, Puglia Centrale Bradanica

Sardegna: Iglesiente, Campidano, Logudoro, Bacino del Tirso, Bacini Montevecchio – Pischilappiu

Toscana: Serchio-Costa, Valtiberina, Valdarno Inf., Valdelsa-Valdera, Valdichiana, Mugello-Val di Sieve, Ombrone Gr-Alto,

Serchio-Garfagnana-Lima, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Lunigiana, Reno, Romagna-Toscana,

Serchio-Lucca, Versilia

Umbria: Medio Tevere, Chiascio – Topino, Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Alto Tevere

Veneto: Alto Piave