Maltempo, allerta meteo per temporali e vento forte domani 17 novembre: le regioni a rischio La Protezione civile nazionale ha emesso per domani un nuovo avviso di allerta meteo gialla per maltempo per tre regioni a cui si aggiungono le allerte meteo per vento forte che i dipartimenti di Protezione civile regionale hanno emesso per i rispettivi territori in diverse regioni italiane.

A cura di Antonio Palma

Giornata molto nuvolosa con temporali improvvisi e soprattutto forte vento quella di domani venerdì 17 novembre su molte regioni dell’Italia. Per questo la Protezione civile nazionale ha emesso per domani un nuovo avviso di allerta meteo gialla per maltempo per tre regioni: Toscana, Basilicata e Calabria, a causa del rischio temporali, idraulico e idrogeologico. A queste si aggiungono le allerte meteo per vento forte che i dipartimenti di Protezione civile regionale hanno emesso per i rispettivi territori in diverse regioni italiane.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Tutta colpa della coda di una perturbazione che è in transito sulla Penisola Balcanica e interesserà l’Italia domani venerdì 17 novembre. Le piogge interesseranno più il Centro-Sud con qualche temporale ma sarà soprattutto il vento forte a impensierire tutta Italia, con raffiche intense fino a 80-90 km/h, inizialmente da ovest o sud-ovest e successivamente per lo più da nord-ovest. In base ai fenomeni in atto e attesi, la Protezione civile ha valutato per domani una allerta meteo gialla per temporali su alcuni settori di Basilicata e Calabria e rischio idraulico e idrogeologico su parte di Calabria e Toscana. L'elenco completo di tutte le allerte meteo idro per domani 17 novembre:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Toscana: Bisenzio e Ombrone Pt

Allerta meteo per vento forte domani

Per domani venerdì 17 novembre è allerta meteo per vento forte e mareggiate in moltissime regioni. In Campania valutata una allerta per vento e mare agitato valido dalle 8 alle 20 di domani. Allerta gialla anche in Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Calabria e Sicilia per venti forti di burrasca dai quadranti occidentali in rotazione dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca forte. Attesi rinforzi fino a burrasca forte sui settori costieri e montuosi. Allerta vento arancione nelle Marche valida dalle 18 del 16 novembre 2023 fino alle 24 di domani 17 novembre 2023.

Meteo, le previsioni per domani 17 novembre

Le previsioni meteo per domani 17 novembre indicano Prevalenza di sole al Nord, a eccezione di un po’ di nubi sulle zone alpine. Nuvole sparse sul resto d’Italia con qualche pioggia e temporale per lo più a carattere isolato, nelle zone interne del Centro, Campania, Calabria tirrenica e nord della Puglia. In serata locali piogge su Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria. Vento forte però ovunque con raffiche di burrasca o burrasca forte sui crinali alpini, appennino romagnolo, Sardegna, coste centrali tirreniche, rilievi del centro, restanti zone di marche ed abruzzo, sud peninsulare e, dalla sera, sulla Sicilia tirrenica.