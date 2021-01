Allerta meteo gialla domani, venerdì 29 gennaio, per rischio idrogeologico in due regioni, Valle d’Aosta e Abruzzo. Lo comunica la Protezione civile che quotidianamente aggiorna il bollettino di criticità sul proprio sito. Per la giornata di domani non si segnalano particolari criticità lungo la penisola, tranne appunto l’allerta gialla in Valle d’Aosta e in alcune zone del Centro-Italia, in Abruzzo, diramata dalla Protezione civile. Anche in Toscana c’è un codice giallo per mareggiate e vento.

Allerta meteo domani: le regioni a rischio

Come si legge sul sito della Protezione civile, sono due le regioni con allerta gialla per la giornata di domani, venerdì 29 gennaio. Questo nel dettaglio il bollettino di criticità del 29 gennaio:

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:

Abruzzo: Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno, Marsica;

Valle d'Aosta: Dorsale settentrionale e nord-occidentale, Valgrisenche e Valdigne.

In Toscana codice giallo per mareggiate e vento

Inoltre, un codice giallo per mareggiate e vento che interesserà la costa centrale della Toscana e le isole dell'Arcipelago è stato emesso per domani dalla Sala operativa unificata permanente della Protezione civile regionale. Il codice giallo è valido dalle ore 10 fino alla mezzanotte. Previsto un rinforzo dei venti da ovest, sud-ovest; forti raffiche sul litorale a sud di Livorno e sull'Arcipelago (Elba, Capraia e Gorgona). Attese raffiche localmente forti anche sulle zone collinari centro-meridionali e sulle zone sottovento all'Appennino; raffiche tese in pianura. Mare agitato a nord dell'Elba, molto mosso a sud.