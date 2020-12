Lentamente sembrano migliorare le condizioni meteo in Italia, dopo che una ondata di maltempo ha provocato molti disagi nei giorni scorsi, ma la Protezione civile invita a non abbassare ancora la guardia. E anche domani, sabato 12 dicembre, per ben dieci regioni, da Nord a Sud della penisola, è stata valutata allerta meteo-idro gialla. Vediamo nel dettaglio quali sono le zone a rischio domani, sabato 12 dicembre.

Allerta meteo-idro 12 dicembre: le regioni a rischio

Come si legge sul sito del Dipartimento della Protezione civile, si segnala per la giornata di domani ordinaria criticità per rischio idraulico, per temporali, e rischio idrogeologico. Queste nei dettagli le criticità:

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Friuli Venezia Giulia: Bacino di Levante / Carso, Bacino dell'Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia

Sardegna: Iglesiente, Campidano, Logudoro, Bacino del Tirso, Bacini Montevecchio – Pischilappiu

Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone.

Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Lazio: Bacini Costieri Nord, Bacini Costieri Sud, Bacini di Roma

Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria-

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Campania: Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Piana Sele e Alto Cilento, Tusciano e Alto Sele, Basso Cilento, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale

Lazio: Bacini Costieri Nord, Bacini Costieri Sud, Bacini di Roma

Sardegna: Iglesiente, Campidano, Logudoro, Bacino del Tirso, Bacini Montevecchio – Pischilappiu

Sicilia: Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Toscana: Ombrone Gr-Costa, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Isole, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud

Veneto: Alto Piave, Livenza, Lemene e Tagliamento, Piave pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone.

Le previsioni meteo di domani

Secondo le previsioni meteo di domani il tempo sarà ancora instabile con piogge su molte regioni, ma già da domenica gran parte dell’Italia beneficerà dei primi effetti dell’anticiclone di Santa Lucia che regalerà la prossima settimana giornate sempre più soleggiate lungo tutta la penisola.