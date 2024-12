video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali in Emilia Romagna domani giovedì 19 dicembre: i settori a rischio Previste per domani, giovedì 19 dicembre, piogge e maltempo sull'Emilia Romagna, per la quale il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla per rischio temporali, idraulico e idrogeologico. L'elenco dei settori interessati dall'allerta.

A cura di Gabriella Mazzeo

Maltempo per la giornata di domani, 19 dicembre, con cieli nuvolosi o coperti al Nord e sulle regioni tirreniche. Precipitazioni diffuse prima sul Settentrione e poi su Toscana, Lazio e Campania dalla sera. La Protezione Civile ha diramato sul suo sito ufficiale alcune allerte gialle per rischio idraulico, temporali e idrologico sull'Emilia Romagna, unica regione interessata dal Bollettino per le Allerte Meteo per la giornata di domani.

Sull'Emilia Romagna sono infatti previste piogge (soprattutto in serata) sulla pianura emiliana. La giornata sarà segnata da cieli grigi molto nuvolosi o coperti, ma senza pioggia sui litorali e la pianura romagnola. Sulla dorsale emiliana e la dorsale romagnola, cieli molto nuvolosi e pioggia in serata anche con carattere di rovescio o temporali.

Allerta meteo rischio temporali in Emilia Romagna per domani giovedì 19 dicembre

Secondo il Bollettino diramato sul proprio sito ufficiale dal Dipartimento di Protezione Civile, domani l'Emilia Romagna sarà interessata da un'allerta meteo arancione per rischio idraulico, temporali e idrogeologico. Sono stati segnalati diversi settori della regione con rischio moderato. L'elenco:

ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese, Montagna romagnola

ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese, Montagna romagnola

Le previsioni meteo per domani giovedì 19 dicembre

Per domani giovedì 19 dicembre è previsto a Nord cielo coperto con pioggia in graduale intensificazione. Rovesci in Liguria, mentre è prevista neve sulle Alpi dai 120 metri. Temperature in diminuzione.

Al Centro piogge in Toscana che si estenderanno entro sera anche al Lazio, all'Umbria e all'Adriatico. Temperature stazionarie con massime tra i 10 e i 15 gradi.

Sul Sud ci saranno nuvole con locali piogge tra Campania e Calabia. Nubi sparse e schiarite altrove. Le temperature saranno stabili con massime tra i 12 e i 17 gradi.