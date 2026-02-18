Maltempo, allerta meteo gialla per temporali e vento forte domani 19 febbraio: le regioni a rischio

Temporali, venti fortissimi e nevicate nella giornata di domani giovedì 19 febbraio. La Protezione civile ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando allerta meteo gialla per temporali su nove regioni a cui si aggiunge una allerta meteo per vento intenso e neve su diverse regioni.

Torna il maltempo sull'Italia e per domani, giovedì 19 febbraio, è di nuovo allerta meteo gialla per temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico in nove regioni. Al bollettino delle allerte meteo Idro emesso dalla Protezione Civile Nazionale si aggiungono le allerte in vigore domani per vento forte e nevicate in alcune zone del paese. Il nostro paese infatti nelle prossime ore sarà interessato dall'irruzione di una nuova perturbazione di origine atlantica che già da questa sera interesserà il nord ovest con un primo peggioramento del tempo che si estenderà poi nel corso della giornata di domani al resto del paese con temporali diffusi e intensi, prima al centro nord e poi infine anche al Sud.

Allerta meteo gialla domani 9 febbraio: le regioni a rischio

In base alle previsioni meteo disponibili ai fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile infatti ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse è valutato per domani, giovedì 19 febbraio, allerta meteo gialla per temporali su Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Molise, Toscana e Umbria. Inoltre è allerta meteo arancione per vento forte in Emilia Romagna e gialla per vento intenso su Campania, Liguria, Marche, Sardegna, Toscana e Veneto. Allerta neve invece su tutti i settori alpini per rischio valanghe.

Il maltempo infatti sarà accompagnato anche da nevicate abbondanti sulle Alpi e fino a quote collinari, con accumuli consistenti e conseguente rischio valanghe, e da forti venti tempestosi con raffiche fino a 100 km orari e mareggiate sulle coste esposte. L’avviso prevede dalle prime ore di domani, giovedì 19 febbraio, nevicate al di sopra dei 200-400 metri sul Piemonte meridionale ed entroterra ligure di ponente e al di sopra dei 600-800 metri su Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, con apporti al suolo da moderati ad abbondanti. Dal mattino di domani si prevedono venti forti dai quadranti meridionali, in successiva rotazione da quelli occidentali, su Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Marche, in estensione a Lazio, Campania, Abruzzo, Molise e Basilicata, con raffiche di burrasca sui settori costieri esposti e rinforzi fino a burrasca forte o tempesta lungo la dorsale appenninica. Attese forti mareggiate lungo le coste esposte. Dalla tarda mattinata di domani, giovedì 19 febbraio, si prevedono venti da burrasca a burrasca forte, dai quadranti occidentali, sulla Sardegna. Attese violente mareggiate lungo le coste esposte.

Ecco il bollettino e la mappa di allerta e criticità meteo idro per domani 19 febbraio:

Meteo, le previsioni per giovedì 19 febbraio

Per la giornata di domani, giovedì 19 febbraio, le previsioni meteo indicano al nord maltempo fin dalle prime ore del mattino con precipitazioni diffuse e a tratti anche abbondanti su tutte le regioni, accompagnate da nevicate a quote collinari metri sul Piemonte e intorno agli 800 metri altrove. Molto nuvoloso sulle regioni centrali con temporali che fin dal mattino interesseranno Sardegna e la fascia tirrenica di Toscana, Umbria e Lazio per estendersi dal pomeriggio al versante adriatico di Marche e Abruzzo. Anche qui nevicate ma intorno ai 1000 metri. Al sud invece solo piovaschi isolati al mattino sulla Campania ma in intensificazione e in estensione dal pomeriggio su Calabria e Sicilia. Ovunque venti fortissimi che interesseranno tutte le regioni con raffiche anche fino a 100 km orari.