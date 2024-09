video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali e temperature in calo domani 4 settembre: le regioni a rischio L’anticiclone africano sta iniziando a indebolirsi e sul nostro Paese sono attese piogge abbondanti e temporali anche di forte intensità. Domani, mercoledì 4 settembre, il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo gialla su nove regioni, tra cui Lombardia, Campania e Piemonte. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nuova fase di maltempo sull'Italia. L'anticiclone africano sta iniziando a indebolirsi e sul nostro Paese sono attese piogge abbondanti e temporali anche di forte intensità.

Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato e pubblicato sul proprio sito un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse per la giornata di domani, mercoledì 4 settembre.

L'allerta meteo gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico riguarda nove regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. Di seguito tutti i dettagli del bollettino.

Allerta meteo per maltempo domani mercoledì 4 settembre

Come già detto, domani, mercoledì 4 settembre, la Protezione Civile ha diramato un allerta gialla per temporali, rischio idraulico e idrogeologico su nove regioni. Di seguito, ecco i dettagli riportati nel bollettino diffuso dal Dipartimento:

Foto Dipartimento Protezione Civile

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro

Basilicata: Basi-A1, Basi-D

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Umbria: Nera – Corno, Chiascio – Topino, Alto Tevere

Abruzzo: Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino Alto del Sangro Basilicata: Basi-A1, Basi-D Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi Varesine, Laghi e Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura occidentale, Nodo Idraulico di Milano Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4 Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro Umbria: Nera – Corno, Chiascio – Topino, Alto Tevere Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Pianura settentrionaleMeteo, le previsioni per domani mercoledì 4 settembre

Meteo, le previsioni per domani mercoledì 4 settembre

Domani, mercoledì 4 settembre, sarà una giornata particolarmente variabile, con un’alternanza di sole e nuvole. La mattina sono attese ampie schiarite al Centro e all’estremo Nord-Est.

Il rischio di rovesci o temporali isolati sarà maggiore dalla tarda mattinata e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi, Piemonte, Appennino, zone interne e adriatiche delle regioni centrali, Sud e Isole.

In serata e nella notte invece è previsto un netto peggioramento con piogge e temporali più diffusi al Nord-Ovest. Le temperature massime saranno stazionarie o in lieve rialzo con valori per lo più compresi tra 27 e 34 gradi.