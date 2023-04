Maltempo, allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico domani 8 aprile: le regioni a rischio Il Dipartimento della Protezione civile ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando per domani, sabato 8 parile aprile, allerta meteo gialla su molte regioni del centro e del sud Italia.

A cura di Biagio Chiariello

Anche nella giornata di domani, 8 aprile, sabato che precede la Pasqua, il freddo fuori stagione di questi giorni la farà da padrone, con temperature ancora in qualche caso inferiori alle medie stagionali.

La Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per molte regioni, specialmente quelle del Centro Italia. Si tratta di Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Molise, Toscana, Umbria per rischio temporali, e Abruzzo, Lazio, Molise, Toscana e Umbria per rischio idrogeologico.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Stando a quanto comunicato sul sito della Protezione civile, i settori regionali interessati dall'avviso di allerta meteo gialla per domani, sabato 8 aprile, sono i seguenti:

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno

Basilicata: Basi-B, Basi-A2, Basi-A1

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Medio, Isole, Etruria-Costa Sud, Etruria-Costa Nord, Etruria, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Costa

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno Basilicata: Basi-B, Basi-A2, Basi-A1 Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Medio, Isole, Etruria-Costa Sud, Etruria-Costa Nord, Etruria, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Costa Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Toscana: Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Medio, Isole, Etruria-Costa Sud, Etruria-Costa Nord, Etruria, Fiora e Albegna, Ombrone Gr-Costa

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Medio Tevere

Meteo, le previsioni per domani sabato 8 aprile

Sarà una giornata dalla spiccata variabilità e un’atmosfera localmente instabile quella di domani. Nuvoloso praticamente ovunque, Prevalenza di nuvole nel resto del Paese, tranne che sulle regioni di Nord-Ovest e sull’Emilia Romagna.

Probabili precipitazioni su tutte le regioni centrali e sulla Campania, ma in estensione a Basilicata e Puglia in giornata. Al pomeriggio isolate piogge o rovesci anche tra Veneto e Friuli. Locali rovesci pomeridiani in Sardegna.

Temperature per lo più in rialzo, eccetto le massime al Centro. Un po’ ventoso al Centro-Sud.