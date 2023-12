Maltempo, allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico domani 14 dicembre: le regioni a rischio Il maltempo si sposta a centro-sud e per la giornata di domani, 14 dicembre, la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo di colore gialle su quattro regioni.

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La perturbazione che sta attraversando l’Italia si sta spostando progressivamente verso le regioni meridionali, allentando quindi la presa su quelle settentrionali. Per la giornata di domani, giovedì 14 dicembre, al Centro-Sud prevarranno condizioni di instabilità con piogge, possibili rovesci e nevicate nell’Appennino centrale oltre i 1400 metri.

Per questo motivo il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato diverse allerte meteo di colore giallo per rischio temporali e rischio idrogeologico su varie regioni del Meridione.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Nel dettaglio, sulla base delle previsioni disponibili, la Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso per giovedì 14 dicembre un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, valutando una allerta gialla per rischio idrogeologico su Abruzzo, Molise e Puglia e per rischio temporali su Campania e Molise.

Questa la situazione nel dettaglio:

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla :

Campania: Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea

: Campania: Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/ allerta gialla:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Meteo, le previsioni per domani 14 dicembre

Dunque tempo abbastanza stabile a Settentrione, a parte ancora un po’ di nuvolosità e residue piogge in Emilia Romagna e nebbie in graduale dissolvimento su gran parte della Pianura Padana. Situazione diversa a Centro Sud: tempo nuvoloso e piogge sparse a carattere di rovescio o temporale la faranno da padrone; quota neve a 1400 metri sui rilievi di Marche, Abruzzo e Molise. Verso sera tendenza a un miglioramento con schiarite ampie sulle regioni centrali tirreniche.

Temperature massime in calo al Centro-Sud e in Romagna, in leggero aumento al Nord-Ovest. Giornata ventosa per venti nord-occidentali, particolarmente forti in Sardegna e sulle zone alpine occidentali.