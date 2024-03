Maltempo, allerta meteo gialla per temporali e rischio grandine domani 12 marzo: le regioni coinvolte Prosegue la fase di maltempo che ha interessato l’Italia negli scorsi giorni. La perturbazione che nel weekend ha raggiunto il nostro Paese si farà sentire su molte regioni del Centro-Sud nella giornata di domani, martedì 12 marzo. Attesi temporali anche intensi e possibili grandinate, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla. I dettagli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

Continua la fase di maltempo che ha interessato l'Italia negli scorsi giorni. La perturbazione che nel weekend ha raggiunto il nostro Paese si farà sentire su molte regioni anche nella giornata di martedì 12 marzo. Saranno soprattutto quelle Centro-meridionali peninsulari a essere interessate da precipitazioni e fenomeni anche intensi, come temporali con grandine, mentre la neve scenderà sugli Appennini sopra i 1300-1400 metri. Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla su 12 regioni.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, martedì 12 marzo, è stata diramata sul sito ufficiale della Protezione civile un'allerta meteo gialla per rischio temporali, idraulico e idrogeologico su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria, Veneto. Il bollettino di criticità nel dettaglio:

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Pianura modenese, Costa ferrarese, Pianura reggiana di Po, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese

Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale

Sardegna: Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Logudoro, Bacino del Tirso

Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale Emilia Romagna: Pianura modenese, Costa ferrarese, Pianura reggiana di Po, Pianura piacentino-parmense, Pianura ferrarese Lombardia: Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura orientale, Bassa pianura centro-orientale Sardegna: Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Logudoro, Bacino del Tirso Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Abruzzo: Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Molise: Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Abruzzo: Bacino Basso del Sangro Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale Molise: Litoranea Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:

Abruzzo: Bacino Basso del Sangro

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Sardegna: Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Logudoro, Bacino del Tirso

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere

Veneto: Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano

Meteo, le previsioni per domani 12 marzo

Per la giornata di domani, martedì 12 marzo, si segnala la prevalenza di nuvole e tempo instabile con piogge e locali rovesci o temporali su Abruzzo, Molise, basso Lazio, regioni meridionali e Sicilia. Nel resto dell’Italia la situazione sarà invece più tranquilla con ampie schiarite, specie di mattina nel Nord Italia.

Le temperature massime saranno in rialzo al Nord, Toscana e Lazio, Sardegna, mentre si prevede un calo su Abruzzo, Molise, regioni meridionali e Sicilia. Venti tesi di Maestrale su Isole Maggiori e Tirreno, fino a forti in Sardegna e Canale di Sicilia; venti per lo più deboli altrove.