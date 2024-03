Previsioni meteo della settimana, ultimi giorni di maltempo prima della primavera: quando arriva il caldo Da mercoledì 13 marzo tornano le alte temperature in Italia, con tempo più stabile e sole su tutto il Paese. Quando finirà il maltempo sulla penisola: il meteo della settimana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ancora maltempo sull'Italia con piogge, vento e più di un metro di neve sulle Alpi previsto per domenica 10 marzo. La perturbazione numero 5 del mese sta per raggiungere il Nord-Ovest, andando poi a toccare la Sardegna e gran parte del Centro Nord. Previsti per domenica intensi rovesci e temporali anche su Liguria, Emilia, Toscana e Lazio.

L'inizio della prossima settimana sarà scandito dalle ultime forti sul Centro e sul Sud peninsulare. Da martedì 13 marzo, infatti, potrebbe iniziare una lunga serie di giornate primaverili con prevalenza di sole e solo qualche scroscio sparso di breve durata tipico del periodo. Torna inoltre l'alta pressione e le temperature potrebbero persino superare i 20 gradi su buona parte del Paese. Dal 13 marzo in poi, secondo gli esperti, è dunque attesa la primavera.

Le previsioni meteo di domenica 10 marzo, forti piogge e nevicate abbondanti

Per la giornata di domenica 10 marzo sono previsti forte piogge e raffiche di vento su tutto il Paese con nevicate abbondanti sulle Alpi. La perturbazione numero 5 del mese toccherà il Nord-Ovest, la Sardegna e gran parte del Centro Nord. Rischio di intensi rovesci o temporali tra Liguria di Levante, Appennino emiliano e Toscana.

Leggi anche Quanto durerà il maltempo in Italia con temporali e neve: le previsioni meteo di Sottocorona

Nel pomeriggio schiarite in Piemonte,Liguria, Lombardia e nord della Toscana. Al Sud e in Sicilia cielo parzialmente nuvoloso con temperature in aumento e punte anche oltre i 20 gradi.

Meteo, inizio settimana all'insegna del maltempo: rovesci al Centro e al Sud

Anche la giornata di lunedì 11 marzo sarà molto instabile con rovesci al Centro e al Sud peninsulare. Si tratta degli ultimi giorni di pioggia per un po' secondo gli esperti: nella giornata di martedì 12 marzo, infatti, il maltempo si esaurirà per lasciare spazio a una lunga serie di giornate primaverili che da mercoledì 13 prenderanno piede su tutto il Paese con qualche scroscio tipico del periodo.

Per lunedì sono previste piogge e fenomeni localmente intensi. Coinvolta l'Emilia Romagna e tutte le regioni peninsulari del Centro-Sud oltre che la Sardegna e la Sicilia, seppur marginalmente. Nel resto del Nord si dovrebbe andare incontro a un parziale miglioramento e non dovrebbero verificarsi altre precipitazioni. Martedì le perturbazioni inizieranno ad esaurirsi. Le correnti più fredde inizieranno a traslare verso est e a indebolirsi, mentre l'atmosfera diventerà più stabile. Da mercoledì 13 marzo in poi, il tempo dovrebbe decisamente migliorare con ampie schiarite e temperature in rialzo sulla penisola.

Giovedì 14 e venerdì 15, l'ultima perturbazione del mese attraverserà regioni centro-meridionali

Nelle giornate di giovedì 14 e venerdì 15, l'ultima perturbazione del mese attraverserà le regioni centro-meridionali con le precipitazioni più significative che, secondo le attuali proiezioni, dovrebbero toccare Lazio, Abruzzo, Sud peninsulare e Sicilia. Al Nord cieli nuvolosi e precipitazioni isolate che lasceranno presto spazio al ritorno dell'alta pressione che nel weekend la farà da padrona.

Previsioni meteo nel weekend del 16-17 marzo: tempo stabile e alta pressione

Nel fine settimana del 16-17 marzo. previsto un rialzo della pressione con tempo prevalentemente stabile e asciutto un po' dappertutto. Si tratta di una tendenza per il momento ancora incerta e da verificare nei prossimi giorni. Migliori condizioni meteo dovrebbero interessare tutta la penisola.