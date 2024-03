Maltempo a Napoli anche domani: allerta meteo temporali martedì 12 marzo

Sarà una giornata di maltempo anche domani a Napoli e sul resto della Campania. La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha prorogato il vigente avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali fino alle 20 di domani, martedì 12 marzo.

Sul territorio regionale, infatti, continueranno ad insistere precipitazioni a carattere di rovescio o temporale che potrebbero portare un conseguente rischio idrogeologico con allagamenti e frane.

Fino alle 20 di oggi il livello di allerta è Giallo sull'intera Campania. Dalle di di stasera fino alle 20 di domani, le precipitazioni saranno in attenuazione sui quadranti 4 e 7 (Alta Irpinia e Sannio; Tanagro) dove si passerà a Verde.

Si ricorda che fenomeni di dissesto potranno verificarsi anche in assenza di precipitazioni per effetto della saturazione dei suoli.

Si ricorda ai Comuni di mantenere attivi i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile.