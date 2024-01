Maltempo, allerta meteo gialla per temporali e neve domani 20 gennaio: le regioni a rischio La perturbazione che sta interessando l’Italia è responsabile di correnti fredde, accompagnate da temporali, neve e vento. Per domani 20 gennaio, la Protezione civile ha lanciato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato una allerta meteo gialla in quattro regioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Maltempo, pioggia e freddo sull'Italia. La perturbazione che sta interessando il nostro Paese, infatti, è responsabile di intense e fredde correnti di grecale accompagnate da temporali, neve e vento che hanno spinto la Protezione civile a valutare per domani 20 gennaio 2024 una allerta meteo gialla in quattro regioni per rischio temporali e idrogeologico. Nelle prossime ore, infatti, attese nevicate fino a quote collinari sulle regioni centro-meridionali peninsulari, in un contesto di generale e marcato calo delle temperature e vento intenso su tutta l'Italia.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato per domani sabato 20 gennaio una allerta meteo gialla su ampi settori di Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. L’avviso, nel dettaglio, prevede già dalla notte di oggi nevicate fino a 300-500 metri su Abruzzo e Molise e fino a 400-600 metri su Campania, Puglia centro-settentrionale e Basilicata con apporti al suolo localmente abbondanti. Neve fino a 600-800 metri anche sulla Calabria centro-settentrionale.

Dalla sera-notte di oggi si prevedono inoltre venti da forti a burrasca nord-orientali su Lazio settentrionale, settori appenninici di Abruzzo e Molise, Puglia, Basilicata, Campania e Calabria, con raffiche di burrasca forte sulla Puglia meridionale e sui settori ionici della Calabria. Dal primo mattino di domani, sabato 20 gennaio, l’avviso prevede infine il persistere di venti da forti a burrasca su Liguria, Emilia-Romagna, Marche, Umbria e Toscana, con particolare riferimento ai settori appenninici e costieri. Forti mareggiate sulle coste esposte. Il bollettino nazionale di criticità e di allerta meteo per domani 20 gennaio:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Basilicata: Basi-A1, Basi-C

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Campania: Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Meteo, le previsioni per sabato 20 gennaio

Le previsioni meteo per domani, sabato 20 gennaio, indicano al nord cielo generalmente sereno a parte residui nevicate al mattino su Piemonte. Nel corso del giorno sempre maggiori schiarite anche al centro, a parte Lazio centromeridionale, Sardegna e anche Abruzzo, dove la neve raggiungerà i 400 metri. Al sud invece molte nuvole, pioggia e temporali, in particolare su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Quota neve intorno ai 400 metri su rilievi campani e lucani.