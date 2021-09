Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domenica 12 settembre: le regioni a rischio La Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per domani, domenica 12 settembre, su quattro regioni: sulla Calabria e su gran parte di Basilicata, Puglia del Sud e Sicilia. Qui sono attesi temporali anche di forte intensità, accompagnati da grandine e forte vento, mentre sul resto della Penisola la stabilità la farà da padrone.

A cura di Ida Artiaco

Sono quattro le regioni per le quali la Protezione civile ha diramato allerta meteo gialla per domani, domenica 12 settembre. Il vortice ciclonico che nelle scorse ore ha portato il maltempo su gran parte d'Italia, arriverà anche al Sud dove sono attesi temporali anche di forte intensità accompagnati da grandine e forte vento. Pertanto, massima attenzione ci sarà sulla Calabria e su gran parte di Basilicata, Puglia e Sicilia, dove ieri c'è stata la tromba d'aria a Pantelleria che ha provocato la morte di due persone.

Allerta meteo domani, l'elenco delle regioni interessate

Come abbiamo visto, la Protezione civile ha diramato allerta meteo gialla per domani su quattro regioni sulla base delle previsioni meteo. Ecco, di seguito, l'elenco completo delle regioni e delle rispettive aree sotto osservazione per pericolo temporali:

Basilicata : Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-D, Basi-C;

: Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-D, Basi-C; Calabria : Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale; Puglia : Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Salento;

: Puglia Centrale Adriatica, Bacini del Lato e del Lenne, Salento; Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

Previsioni meteo domenica 12 settembre: al Centro-Nord tempo stabile

Se al Sud ci saranno ancora temporali e maltempo, nel resto del Paese domani la situazione meteo sarà stabile, con temperature in aumento al Centro-Nord. Tuttavia, non durerà molto. Secondo le previsioni meteo, partire dal 14 settembre, e soprattutto da mercoledì 15, sotto i colpi di una forte perturbazione atlantica che apriranno la strada a giornate autunnali con piogge battenti su tutta l'Italia.