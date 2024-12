Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani venerdì 6 dicembre: le regioni a rischio

video suggerito

Ancora una giornata di maltempo su alcune regioni dell'Italia meridionale per le quali la Protezione civile ha deciso di diramare allerta meteo gialla per domani, venerdì 6 dicembre.

Stando all'ultimo bollettino pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento, è stata nello specifico dichiarata allerta meteo gialla per rischio idraulico su settori della Calabria, allerta meteo gialla per rischio temporali su Calabria, Puglia e Basilicata, e allerta meteo gialla per rischio idrogeologico su Calabria e Puglia.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: l'elenco delle regioni

Dunque, per domani, venerdì 6 dicembre, la Protezione civile ha diramato allerta meteo gialla su 3 regioni. Ecco i settori interessati nello specifico:

Ordinaria criticità per rischio idraulico (allerta gialla):

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale;

Basilicata: Basi-E2, Basi-E1,

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale,

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne;

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale,

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica.

Le previsioni meteo per domani venerdì 6 dicembre

Secondo le previsioni meteo di domani, venerdì 6 dicembre, mentre persistono le piogge sl Sud, al Nord torna l'alta pressione e con lei un clima sereno per tutta la giornata. Attese tuttavia nevicate sui confini alpini mediamente sopra i 1000 metri. Ma nel corso del weekend la situazione cambierà: è in arrivo perturbazione carica di aria artica che interesserà tutto il nostro Paese e che renderà i prossimi giorni particolarmente invernali.