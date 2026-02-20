Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani sabato 21 febbraio in Calabria: le zone a rischio

Il weekend per il Sud dell'Italia sarà all'insegna del maltempo, soprattutto per alcuni settori della Calabria, dove nella giornata di venerdì 20 febbraio è stato registrato un. tempo decisamente instabile in attesa delle precipitazioni che interesseranno nei prossimi giorni il Reggino. Nella giornata di domani, infatti, infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli nuvolosi o molto nuvolosi. Sul litorale tirrenico, infatti le nubi faranno spazio per alcuni intervalli al sole, ma la tregua durerà poco.

La Protezione Civile ha infatti emesso un'allerta meteo gialla, riportata sul sito ufficiale del Dipartimento, per la Calabria e diversi settori della regione. L'elenco nel dettaglio.

Allerta meteo temporali in Calabria per sabato 21 febbraio

Per la giornata di domani, sabato 21 febbraio, è previsto tempo instabile sulla Calabria. Nella notte tra venerdì 20 e sabato, infatti, saranno ancora forti le piogge che colpiranno la regione e lentamente lasceranno spazio a cieli coperti e intervalli con rischiarite. La Protezione Civile ha emesso alcune allerte gialle per rischio idraulico, temporali e idrogeologico sulla regione. L'elenco nel dettaglio.

Per la giornata di domani, Sabato 21 febbraio 2026:

ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Settentrionale

ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Settentrionale

Calabria: Versante Jonico Settentrionale

ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Settentrionale

Calabria: Versante Jonico Settentrionale

Meteo, le previsioni per domani sabato 21 febbraio

Le forti piogge previste per la notte sulla Calabria lasceranno spazio nella giornata di domani, sabato 21 febbraio, a occasionali schiarite e più in generale a cieli coperti con possibili piogge sul Reggino. La giornata di domenica 22 febbraio sarà invece all'insegna dei cieli sereni e del sole.