Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani giovedì 21 novembre: le regioni a rischio Allerta meteo gialla per domani, giovedì 21 novembre, per rischio temporali e rischio idrogeologico. Il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato un avviso per tre regioni.

A cura di Gabriella Mazzeo

Maltempo con possibili temporali e temperature decisamente invernali per la giornata di domani, giovedì 21 novembre, su tutta l'Italia. Previste anche nevicate su Alpi e pioggia e neve nel pomeriggio anche a quote basse. Il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo gialla per rischio temporali e una per rischio idrogeologico. Saranno interessate tre regioni.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Il Dipartimento di Protezione Civile ha pubblicato sul sito ufficiale il bollettino di criticità per la giornata di giovedì 21 novembre. Prevista un'allerta meteo gialla per rischio temporali su alcuni settori dell'Emilia Romagna e un'allerta gialla per rischio idrogeologico su Campania, Emilia Romagna e Toscana. L'elenco nel dettaglio

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Emilia Romagna : Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese, Montagna romagnola

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Alta collina piacentino-parmense, Montagna bolognese, Montagna romagnola

Toscana: Serchio-Garfagnana-Lima, Serchio-Costa, Lunigiana, Serchio-Lucca, Versilia

Meteo, le previsioni per domani, giovedì 21 novembre

Per la giornata di domani, giovedì 21 novembre, previsto sole in mattinata sulle Alpi occidentali con possibili nevicate. Dal pomeriggio si peggiora a ovest con pioggia e neve anche a quote basse. Temperature in calo, massime tra 6 e 10 gradi. Al Centro invece aumentano le nubi da ovest, con piogge dal pomeriggio a partire dalla Toscana. Temperature stabili, massime tra 10 e 15.

Al Sud invece prevista variabilità con rovesci residui sul basso Tirreno, poi più soleggiato. Peggiore a fine giornata da ovest. Temperature con massime tra i 15 e i 20 gradi.