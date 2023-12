Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani domenica 10 dicembre: le regioni a rischio La Protezione civile ha diramato per domani, domenica 10 dicembre, un avviso di allerta meteo gialla su un totale di 3 regioni per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali: ecco l’elenco.

A cura di Ida Artiaco

Dopo una fase di stabilità, torna il maltempo sull'Italia, in particolare sulle regioni meridionali. Per questo per domani, domenica 10 dicembre, la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla sui settori di 3 regioni dove sono attesi temporali e forte vento.

Stando al bollettino pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento, è stata dichiarata allerta meteo gialla per rischio idraulico sulla Calabria, allerta meteo gialla per rischio temporali sempre su Calabria e poi sulla Basilicata, e allerta meteo gialla per rischio idrogeologico su Calabria e Puglia.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Stando a quanto dichiarato dalla Protezione civile, le regioni interessate dall'allerta meteo gialla domani, domenica 10 dicembre, sono 3. Ecco, di seguito, i settori nel dettaglio:

Ordinaria criticità per rischio idraulico (allerta gialla):

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale.

Ordinaria criticità per rischio temporali (allerta gialla):

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C;

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale.

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico (allerta gialla):

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale;

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno.

Meteo, le previsioni meteo per domenica 10 dicembre

Secondo le previsioni meteo di domani, domenica 10 dicembre, al Nord ci sarà al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi, nebbie, foschie e nubi basse in Pianura Padana. In serata e in nottata nuvolosità in aumento con precipitazioni lungo l'arco alpino, neve oltre i 700-1200 metri.

Più instabile al Sud dove sia al mattino che al pomeriggio sono previste piogge sparse, più asciutto sulle isole maggiori con ampie schiarite.