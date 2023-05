Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 9 maggio: le regioni a rischio Ancora maltempo e allerte meteo domani martedì 9 maggio su cinque regioni da nord a sud per rischio temporali, idrogeologico e idraulico. Il bollettino nazionale delle allerte meteo-idro della Protezione civile.

A cura di Antonio Palma

Il maltempo non lascia l’Italia e anche per la giornata di domani, martedì 9 maggio, è allerta meteo gialla su cinque regioni da nord a sud per rischio temporali, idrogeologico e idraulico. Tutta colpa di una serie di perturbazioni, alcune in allontanamento con residui effetti sulla Penisola e altre in avvicinamento al nostro Paese, accompagnate dalle prime piogge. Una situazione meteorologica caratterizzata dunque da una elevata instabilità che porterà piogge e temporali improvvisi su diversi settori del Paese.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Per domani 9maggio la Protezione civile ha emesso dunque un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, valutando una allerta meteo gialla su diversi settori di Emilia-Romagna, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria. Nel dettaglio, per martedì è allerta gialla per rischio temporali su Abruzzo, Basilicata, Calabria e Molise. Inoltre è allerta di ordinaria criticità per rischio idrogeologico per Abruzzo, Calabria ed Emilia Romagna. Per queste due ultime regioni è anche allerta per rischio idraulico.

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Emilia Romagna: Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Bassa collina e pianura romagnola

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Collina bolognese, Montagna bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Meteo, le previsioni per domani 9 maggio

Secondo le previsioni meteo di domani, lunedì 9 maggio, avremo al mattino molte nubi compatte su tutto il nord con qualche debole rovescio a ridosso dei rilievi ma in deciso peggioramento dalle regioni occidentali nel corso del giorno, con piogge e rovesci che saranno via via sempre più diffusi anche a Lombardia, Emilia e Trentino Alto Adige. Al centro invece nubi soprattutto lungo l'area appenninica con rovesci o temporali sparsi mentre a sud tempo variabile con precipitazioni più diffuse su Sicilia e Calabria, dove localmente potranno assumere anche carattere temporalesco.