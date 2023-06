Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 8 giugno: le regioni a rischio Ancora tempo instabile e allerta meteo domani giovedì 8 giugno su otto regioni da nord a sud per rischio temporali. Il bollettino nazionale delle allerte meteo-idro della Protezione civile.

A cura di Biagio Chiariello

Anche quella di domani, giovedì 8 giugno, sarà una giornata instabile dal punto di vista meteorologico a causa dell’assenza di anticicloni e della contemporanea persistenza di deboli aree di bassa pressione in grado di favorire lo sviluppo di temporali soprattutto nelle ore centrali del giorno.

Per questo la Protezione Civile ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche valutando una allerta per rischio temporali su otto regioni.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Nel dettaglio, l'avviso di allerta meteo e il bollettino nazionale di criticità meteo idro diffusi dalla Protezione civile indicano per domani 8 giugno una allerta meteo gialla per rischio temporali su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Marche, Molise, Puglia e Umbria. Valutata inoltre un allerta di ordinaria criticità per rischio idrogeologo su Abruzzo, Emilia Romagna, Molise e Calabria. Sull'Emilia Romagna è prevista anche un'allerta gialla per rischio idraulico.

Per la giornata di domani, Giovedì 8 giugno 2023, la situazione per le allerte meteo è la seguente:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Emilia Romagna: Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola

Emilia Romagna: Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C, Basi-B Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4 Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea Puglia: Basso Ofanto, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/ allerta gialla

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Marsica, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Emilia Romagna: Collina bolognese, Alta collina romagnola

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Meteo, le previsioni per domani 8 giugno

Giornata di pioggia in Friuli, parzialmente nuvoloso o velato nel resto d’Italia, schiarite più ampie sulle Alpi centrali e il settore adriatico.

Dalla tarda mattina, nel corso del pomeriggio e inizio serata probabile sviluppo di isolati rovesci e temporali su Alpi, Appennini e pianure del Nord-Est; per lo più soleggiato in prossimità delle coste del Centro-Sud