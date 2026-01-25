Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 26 gennaio: le regioni a rischio

Per domani, lunedì 26 gennaio, la Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla in cinque regioni a causa di temporali, rischio idrogeologico e rischio idraulico. Il bollettino e la mappa di allerta e criticità meteo idro.

Il maltempo non lascia l'Italia e anche per domani, lunedì 26 gennaio, la Protezione Civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla in cinque regioni a causa di temporali, rischio idrogeologico e rischio idraulico. Nelle prossime ore Infatti il nostro paese sarà ancora sotto gli effetti di una perturbazione atlantica che lunedì sarà responsabile ancora di piogge diffuse da nord a sud e nevicate sulle Alpi e sugli Appennini, anche a bassa quota sul nord ovest.

Allerta meteo gialla domani 26 gennaio: le regioni a rischio

Il tempo instabile causato da una perturbazione già in atto sull'Italia, per sentire i suoi effetti anche ad inizio settimana con locali piogge che interesseranno soprattutto la costa tirrenica anche sotto forma di temporali. Impattando su aree già interessate da pioggia abbondanti, i rovesci hanno fatto alzare il livello di allerta meteo Idro. In base alle previsioni meteo ai fenomeni in atto, infatti, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per domani lunedì 26 gennaio una allerta meteo gialla su tutta la Sardegna e su vari settori di Calabria Campania Sicilia e Veneto. Ecco il bollettino e la mappa di allerta e criticità meteo idro per il 26 gennaio 2026:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Sardegna: Bacino del Tirso, Logudoro, Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacini Flumendosa – Flumineddu

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale Sardegna: Bacino del Tirso, Logudoro, Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacini Flumendosa – Flumineddu ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Sardegna: Bacino del Tirso, Logudoro, Iglesiente, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Gallura

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria

Veneto: Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Meteo, le previsioni per il 26 gennaio

Le previsioni meteo per la giornata di domani, lunedì 26 gennaio, indicano nuvolosità diffusa su tutto il Nord dove avremo ancora piogge residue e nevicate fin sull'Appennino Emiliano. La situazione meteo sarà caratterizzata da un graduale miglioramento a partire dalla sera. Cielo nuvoloso su gran parte delle Regioni anche alla centro con piogge diffuse e nevicate sull'Appennino abruzzese al di sopra dei 700 metri. Particolare attenzione alla Sardegna che sarà interessata da temporali per gran parte della giornata. Al sud Cielo nuvoloso e piogge interesseranno soprattutto le regioni tirreniche Come Sicilia Campania Calabria Basilicata e Molise ma in serata Il maltempo interesserà anche le restanti regioni con possibili nevicate sopra i 1000 metri sull'Appennino Lucano e Campano