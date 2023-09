Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 25 settembre: le regioni a rischio La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo per domani, 25 settembre: ecco quali sono le regioni a rischio.

A cura di Davide Falcioni

La perturbazione che oggi ha raggiunto il centro e sud Italia porterà altre precipitazioni nelle regioni meridionali e in Sicilia anche fra domani, lunedì 25 settembre, e dopodomani, martedì 26. L’aria fresca ha causato un significativo ma temporaneo calo termico al Centro-Nord e lunedì interromperà il caldo anomalo anche al Sud. La circolazione depressionaria lasciata in eredità dalla perturbazione porterà temporali al Sud in questo inizio di settimana, che localmente potrebbero essere piuttosto intensi.

Per questo la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, Lunedì 25 settembre 2023:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / Allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Ordinaria criticità per rischio temporali / Allerta gialla:

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Bacino Basso del Sangro

Basilicata: Basi-A2, Basi-A1, Basi-E2, Basi-D, Basi-E1, Basi-C, Basi-B

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / Allerta gialla:

Meteo, le previsioni per domani 25 settembre

Tempo di nuovo soleggiato al nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna; nubi e instabilità altrove, con piogge sparse in Abruzzo, Molise e nord della Puglia; rovesci e temporali soprattutto nel pomeriggio nel resto del Sud, tranne coste campane e Salento, più diffusi e localmente intensi con rischio di grandine, in Calabria e Sicilia.