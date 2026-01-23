Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 24 gennaio: le regioni a rischio

Una nuova allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico nella giornata di domani 24 gennaio 2026 è stata lanciata dalla Protezione civile per quattro regioni: Lazio, Campania, Molise e Sardegna. Una nuova fase di maltempo infatti avvolge l’Italia a causa dell’arrivo della prima di tre perturbazioni che nei prossimi giorni insisteranno sulla Penisola. Nelle prossime ore dunque avremo piogge e temporali che intesseranno prima il nord e poi il centro sud con fenomeni localmente anche intensi che hanno fatto scattare l’allerta meteo idro per alcuni settori.

Allerta meteo gialla domani 24 gennaio in quattro regioni

Domani infatti il maltempo la farà da padrone su quasi tutte le regioni con nuvolosità diffusa e piogge sparse, prima sul nord ovest e poi sulle restanti regioni settentrionali e le coste tirreniche del centro sud. Sulla base delle previsioni meteo disponibili e dei fenomeni in atto, iL Dipartimento di Protezione Civile dunque ha valutato per domani sabato 24 gennaio, una allerta meteo gialla per temporali su gran parte del Lazio e della Campania e su alcuni settori di Molise e Sardegna. Nel dettaglio, è allerta per rischio idrogeologico su tutte e quattro le regioni, rischio idraulico in Sardegna e rischio temporali in Molise. Ecco il bollettino e la mappa di allerta e criticità meteo idro per il 24 gennaio 2026:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Sardegna: Logudoro

Sardegna: Logudoro ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Molise: Alto Volturno – Medio Sangro

Molise: Alto Volturno – Medio Sangro ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Campania: Tusciano e Alto Sele, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Lazio: Bacini Costieri Sud, Bacini Costieri Nord, Aniene, Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Bacini di Roma

Molise: Alto Volturno – Medio Sangro

Sardegna: Logudoro

Meteo, le previsioni per il 24 gennaio

Per la giornata di domani, sabato 24 gennaio, le previsioni meteo indicano cielo coperto su tutto il nord con piogge sparse che interesseranno prima Liguria, Valle d’Aosta e Piemonte, e poi Lombardia, triveneto ed Emilia-Romagna. Nevicate invece sull’arco alpino e dal pomeriggio fino a bassa quota su Piemonte. Piogge sparse e locali rovesci anche su Toscana, Lazio e Umbria. In estensione a Marche e Abruzzo nel corso del pomeriggio. Neve al di sopra dei 1000 metri sull’Appennino centrale. Al sud infine piogge deboli su gran parte dei settori, ad eccezione della Campania dove sono attesi rovesci o temporali nella seconda parte della giornata.