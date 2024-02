Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 20 febbraio: le regioni a rischio La Protezione civile ha valutato una allerta meteo per rischio temporali domani martedì 20 febbraio su due regioni del sud. Il maltempo infatti si sposterà verso il meridione con intense piogge e temporali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Torna il maltempo sull’Italia ed è di nuovo allerta meteo per domani martedì 20 febbraio su due regioni del sud. Tutta colpa di una nuova perturbazione che dal nord si sta spostando verso sud con pioggia e temporali anche intensi su tutte le regioni meridionali. Una situazione che la Protezione civile ha valutato da allerta meteo gialla su Calabria e Sicilia.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Nel dettaglio, sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato per domani martedì 20 febbraio una allerta meteo gialla per rischio temporali e idrogeologico sull’Intera Sicilia e parte della Calabria. Per quanto riguarda la Calabria, è allerta gialla anche per rischio idraulico su Versante Jonico Centro-settentrionale Meridionale e il Versante Tirrenico Meridionale. Il bollettino nazionale di criticità e di allerta meteo per domani 20 febbraio:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante

Meteo, le previsioni per domani 20 febbraio

Le previsioni meteo per domani, martedì 20 febbraio, indicano una elevata instabilità metereologica per tutto il Paese con tempo in miglioramento al nord fin dal mattino, molte nubi e qualche pioggia al Centro, ma con schiarite sempre più estese dal tardo pomeriggio, e fenomeni temporaleschi al sud. Sulle regioni meridionali piogge intense soprattutto su Puglia, Calabria e Sicilia dove i fenomeni persisteranno fino a sera. Attese anche foschie dense e locali banchi di nebbia nelle ore più fredde sulle aree pianeggianti e sulle coste di Veneto e Romagna.