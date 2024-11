video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 2 novembre: le regioni a rischio Nonostante l'alta pressione su gran parte dell'Italia, per la giornata di domani, sabato 2 novembre, la Protezione Civile ha valutato una allerta meteo su parte dell'Emilia-Romagna e su settori del Veneto per rischio idraulico.

A cura di Biagio Chiariello

Mentre in Spagna il maltempo insiste, in Italia (come nel resto d'Europa) a dominare è ancora l’alta pressione. Nonostante ciò il maltempo potrebbe farsi sentire anche nella giornata di domani, sabato 2 novembre, specialmente nelle regioni di centronord.

Per le prossime 24 ore, la Protezione Civile infatti ha valutato una allerta gialla su parte dell'Emilia-Romagna e su settori del Veneto per rischio idraulico.

Ad ogni modo il tempo dovrebbe restare in prevalenza soleggiato, senza piogge degne di nota e con temperature sempre al di sopra della norma, mentre nelle ore notturne e del primo mattino possibili nebbie si formeranno soprattutto nelle regioni settentrionali.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

A causa delle forti piogge e dei temporali dei giorni scorsi, molti fiumi sono ancora in piena, rappresentando un serio rischio per le aree che attraversano, già colpite da allagamenti e inondazioni.

Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato una allerta gialla per rischio idraulico, domani sabato 2 novembre, su due regioni. Nello specifico si tratta della Costa ferrarese per l'Emilia Romagna e di Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige per il Veneto.

Meteo, le previsioni per domani sabato 2 novembre

Mattinata con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte d’Italia sabato 2 novembre; un po’ di nuvolosità solo all’estremo Sud e Isole. Possibili nebbie mattutine su Pianura Padana, coste dell’Alto Adriatico e valli del Centro.

Temperature massime senza grosse variazioni e ancora ovunque al di sopra dei valori medi stagionali, in alcune località anche di 7-8 gradi.