Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 19 dicembre: le regioni a rischio

Nuovo peggioramento del tempo sull’Italia nelle prossime ore con piogge e temporali che interesseranno soprattutto il sud, a causa di una perturbazione di origine africana, e le coste occidentali del Centro nord del Paese. Per questo la Protezione Civile ha valutato per domani, venerdì 19 dicembre, una nuova allerta meteo gialla per rischio temporali su tre regioni: Toscana, Calabria e Sicilia.

Allerta meteo gialla domani 19 dicembre: le regioni a rischio

Nelle prossime ore infatti una nuova perturbazione sarà in risalita dal nord africa interessando le estreme regioni meridionali mentre nuvolosità e piogge residue interesseranno anche le coste di nord ovest. Sulla base delle previsioni meteo disponibili e dei fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato per domani, venerdì 19 dicembre, un’allerta meteo gialla per temporali sui settori meridionali e orientali della Sicilia, sulla Calabria meridionale e sulle zone costiere del sud della Toscana. Il bollettino e la mappa di allerta e criticità meteo idro per domani:

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

Toscana: Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud

Calabria: Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia

Toscana: Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud

Meteo, le previsioni per il 19 dicembre

Le previsioni meteo per la giornata di domani venerdì 19 dicembre, indicano piogge anche a carattere di rovescio o temporale al mattino su Liguria, Appennino Emiliano, Toscana, Umbria occidentale e Lazio settentrionale e dal pomeriggio sui settori meridionali e orientali della Sicilia e sulla Calabria meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Nevicate al di sopra dei 1300 metri sui rilievi della Valle d'Aosta e del Piemonte. Nebbia e foschia in pianura padana. I venti saranno localmente forti sulla Sardegna meridionale e sulla Sicilia meridionale.