Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 17 dicembre: le regioni a rischio

Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google . Segui Fanpage.it.

Per la giornata di domani, mercoledì 17 dicembre 2025, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla. Ecco le regioni a rischio.

Dopo settimane dominate dall’alta pressione, l’Italia torna a fare i conti con un tempo più instabile. A spezzare la lunga fase di stabilità iniziata ai primi di dicembre è stata una perturbazione atlantica particolarmente attiva, la quarta del mese, che nelle ultime ore ha raggiunto la Penisola riportando piogge diffuse e un progressivo aumento della nuvolosità.

Il sistema perturbato sta interessando gran parte del territorio nazionale, con precipitazioni attese su quasi tutte le regioni. La neve farà la sua comparsa esclusivamente sull’arco alpino, ma a quote piuttosto elevate: il limite delle nevicate è infatti destinato a salire oltre i 1500 metri, complice l’afflusso di aria mite.

Nella giornata di domani, mercoledì 17 dicembre, la perturbazione perderà gradualmente energia spostandosi verso est. Il miglioramento risulterà più marcato al Sud e lungo il medio Adriatico, mentre al Nord e sulle regioni centrali tirreniche il cielo resterà spesso coperto, con residue precipitazioni ancora possibili.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Per la giornata di domani, mercoledì 17 dicembre 2025, la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla. Ecco dove:

Ordinaria criticità per rischio temporali/ Allerta gialla:

Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini

Campania: Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Basso Cilento, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / Allerta gialla:

Lazio: Bacini Costieri Nord

Piemonte: Valle Tanaro, Belbo e Bormida, Scrivia

Toscana: Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio, Ombrone Gr-Costa, Etruria-Costa Sud

Meteo, le previsioni per domani 17 dicembre

L’Italia resta sotto l’influenza di una circolazione instabile, con cieli spesso nuvolosi e condizioni meteo ancora irregolari su diverse aree del Paese. La copertura risulta più compatta tra Lombardia e regioni del Nord-Est, dove persistono precipitazioni sparse: sulle Alpi tornano anche le nevicate, ma solo alle quote più elevate, generalmente oltre i 1500–1700 metri.

Con il passare delle ore, tuttavia, il quadro mostra segnali di miglioramento sul Nord-Ovest. Dal tardo pomeriggio sono attese ampie schiarite su Valle d’Aosta e Piemonte, mentre durante la notte la maggiore umidità favorirà la formazione di nebbie diffuse sulla Pianura Padana.

Al Centro le ultime piogge interessano soprattutto la Toscana, mentre al mattino fenomeni residui si affacciano anche lungo il versante tirrenico di Lazio e Campania. Piogge isolate coinvolgono inoltre la Puglia meridionale. Altrove, tra Centro-Sud e Isole, il tempo si presenta più variabile ma con spazi soleggiati anche estesi, specie lontano dalle coste esposte alle correnti umide.

Le temperature massime registrano un lieve aumento al Nord, mentre nel resto d’Italia restano sostanzialmente stazionarie. Al Centro-Sud i valori continuano a mantenersi decisamente miti per il periodo, complice l’indebolimento dei venti di Scirocco.