Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 15 novembre: le regioni a rischio Allerta meteo gialla, domani venerdì 15 novembre: è quanto emerge dal bollettino aggiornato della Protezione civile, che ha diramato l'avviso per quattro regioni del Sud Italia.

A cura di Biagio Chiariello

Un fronte freddo sta attraversando l’Italia, portando un temporaneo ma marcato calo delle temperature e un aumento dei venti settentrionali, con nevicate locali nelle aree centro-settentrionali dell’Appennino. La perturbazione raggiungerà il Meridione a e la Sicilia nelle prossime ore, e in queste regioni determinerà condizioni meteo instabili.

Per questo anche per la giornata di domani, venerdì 15 novembre, la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla sui settori più a rischio di diverse regioni del sud Italia.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Nello specifico, per domani, venerdì 15 novembre, è stata diramata allerta meteo gialla per rischio idraulico, idrogeologico e temporali su vari settori della Calabria, della Puglia, della Sicilia e della Basilicata.

Questa la situazione nel dettaglio:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

Basilicata: Basi-A1, Basi-E2, Basi-E1, Basi-B

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale

Puglia: Basso Ofanto, Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Adriatica, Salento, Puglia Centrale Bradanica, Sub-Appennino Dauno

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico

Meteo, le previsioni per domani venerdì 15 novembre

Per la giornata di domani, venerdì 15 novembre, le previsioni meteo indicano la possibilità di cielo sereno o poco nuvoloso sulle regioni settentrionali, in Toscana, Umbria e Lazio; nebbia in pianura Padana a inizio giornata; entro pomeriggio schiarite anche nel resto del Centro e in Sardegna.

Tempo instabile al Sud e in Sicilia, con rovesci e temporali più probabili in Puglia, bassa Calabria e nel nord dell’isola.

Temperature minime in calo ovunque, con gelate possibili anche in pianura al Nord; massime in lieve rialzo al Centro-Nord, in calo al Sud. Ancora ventoso al Centro-Sud e Isole, con mari molto mossi.