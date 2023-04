Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 13 aprile: le regioni a rischio La Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per giovedì, giovedì 13 aprile 2023: due le regioni interessate.

A cura di Redazione Meteo

Sono solo 2 le regioni per le quali la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per domani, giovedì 13 aprile: si tratta dell'Umbria per il rischio temporali e della Lombardia per il rischio idrogeologico.

Sul sito ufficiale della Protezione civile è disponibile l'elenco dettagliato dei settori interessati dall'allerta perché colpiti dal maltempo.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Stando a quanto reso dalla Protezione civile, ecco di seguito le regioni interessate dall'allerta meteo gialla domani, giovedì 13 aprile:

Ordinaria criticità per rischio temporali (Allerta gialla) :

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere;

Lombardia: Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Laghi e Prealpi orientali, Alta pianura orientale

Meteo, le previsioni per domani 13 aprile

Il maltempo torna sull'Italia: secondo le previsioni meteo di domani, giovedì 13 aprile, una perturbazione atlantica passerà sulla Penisola portando pioggia soprattutto sulle regioni del Centro Nord.

In particolare, potrebbero verificarsi fenomeni anche di una certa intensità su Lombardia, Triveneto, Emilia Romagna, Liguria di levante e poi Toscana, Umbria, Lazio e Marche. Previste anche nevicate sulle Alpi a quote piuttosto basse e inferiori ai 700 metri a ridosso dei confini alpini.

Sul resto d'Italia, invece, ci saranno nubi, ma durante la notte il tempo peggiorerà in Campania e Sardegna. Temperature più miti, soprattutto in Sicilia e Calabria dove il termometro potrebbe arrivare a toccare i 24 gradi centigradi.