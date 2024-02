Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 12 febbraio: le regioni a rischio Per la giornata di domani la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo per la giornata di domani, lunedì 12 febbraio 2024. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Davide Falcioni

La prossima settimana inizierà domani con un graduale ritorno dell’alta pressione, che dopo una breve parentesi all'insegna del "maltempo" porterà condizioni meteo più stabili a partire dall'Italia settentrionale, dalla Sardegna e dalle regioni centrali tirreniche, mentre un po’ di instabilità potrà insistere nel resto del Paese, soprattutto al Sud. I venti intensi tenderanno ad attenuarsi, in modo più evidente da martedì.

I rasserenamenti al Nord favoriranno la formazione di qualche banco di nebbia nelle ore notturne e in mattinata, oltre ad un calo delle temperature minime che riguarderà anche le altre regioni, ma in maniera più contenuta. Nella parte centrale della settimana, e probabilmente fino a venerdì, ci attendono giornate con tempo in prevalenza stabile, senza precipitazioni di rilievo, e con temperature generalmente superiori alla norma.

Maltempo, allerta meteo gialla lunedì 12 febbraio: le regioni a rischio

In questo quadro, per la giornata di domani la Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo per la giornata di domani, lunedì 12 febbraio 2024:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / Allerta gialla:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Ordinaria criticità per rischio temporali/ Allerta gialla:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / Allerta gialla:

Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale

Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Umbria: Nera – Corno, Medio Tevere

Meteo, le previsioni per lunedì 12 gennaio

Domani mattina, lunedì 12 gennaio, ampi rasserenamenti su Alpi e regioni nord occidentali, con nebbia in banchi in Val padana; schiarite anche lungo le coste del Tirreno, nel nord della Puglia e nella Sicilia meridionale. Nuvoloso altrove, con deboli piogge nella Venezia Giulia, nell’interno del Centro, e in Salento; precipitazioni più intense e rovesci tra Campania e Calabria. Nel pomeriggio ancora dell’instabilità con piogge e brevi rovesci nelle zone interne del Centro e al Sud. Migliora al Nord-Est, nuvole in transito al Nord-Ovest. In serata smette di piovere anche al Centro-Sud. Temperature del mattino in diminuzione, specie al Nord; massime in leggero rialzo al Nord e nelle Isole.