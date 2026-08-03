Maltempo, allerta meteo gialla domani martedì 4 agosto per temporali: le regioni colpite
L’anticiclone africano continua a far sentire i suoi effetti sull’Italia. L'ondata di caldo che sta interessando il nostro Paese da fine luglio rischia di prolungarsi, secondo le ultime proiezioni, almeno fino a Ferragosto. In questa situazione non si escludono in diverse zone temporali di calore che potrebbero rivelarsi anche molto intensi.
Il Dipartimento della Protezione Civile, in accordo con le regioni interessate, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse per la giornata di domani, martedì 4 agosto 2026. L'allerta gialla comprende quattro regioni: Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria.
Allerta meteo gialla domani 4 agosto: le regioni a rischio
Come anticipato, la Protezione Civile ha disposto allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico su diversi settori di Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Di seguito, i dettagli riportati nel bollettino nazionale di criticità:
- ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO TEMPORALI/ALLERTA GIALLA:
Abruzzo: Marsica, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno;
Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C;
Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro;
Umbria: Medio Tevere, Chiascio – Topino, Nera – Corno, Chiani – Paglia.
- ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO/ALLERTA GIALLA:
Abruzzo: Marsica, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno.
Ancora sole e caldo, temporali nelle ore pomeridiane: le previsioni meteo
L'alta pressione di matrice africana continua a dominare sul Paese e anche la giornata di domani, martedì 4 agosto, sarà all'insegna di un tempo in prevalenza soleggiato su gran parte delle regioni, con temperature molto elevate.
Al pomeriggio attesi temporali sulle Alpi occidentali e lungo l'Appennino centro-meridionale. Nelle regioni settentrionali prevista instabilità su Alpi occidentali: Val d'Aosta e monti del Torinese.
Mentre in quelle centrali nel corso della giornata scoppieranno temporali sui settori montuosi di Lazio, Molise e Abruzzo, che potrebbero estendersi alle zone limitrofe.
Temperature senza particolari variazioni, con valori massimi generalmente sopra i 31-32 gradi e con punte di 38 al Nord, 39-40 nell’entroterra del Centro-Sud e nelle Isole.