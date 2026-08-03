Attualità
video suggerito
video suggerito

Maltempo, allerta meteo gialla domani martedì 4 agosto per temporali: le regioni colpite

La Protezione Civile ha valutato per la giornata di domani, martedì 4 agosto 2026, un’allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. I dettagli riportati nel bollettino nazionale di criticità.
Leggi le notizie prima degli altri. Aggiungi Fanpage.it su Google.
Avatar autore
A cura di Eleonora Panseri
Foto Protezione Civile.
Foto Protezione Civile.

L’anticiclone africano continua a far sentire i suoi effetti sull’Italia. L'ondata di caldo che sta interessando il nostro Paese da fine luglio rischia di prolungarsi, secondo le ultime proiezioni, almeno fino a Ferragosto. In questa situazione non si escludono in diverse zone temporali di calore che potrebbero rivelarsi anche molto intensi.

Il Dipartimento della Protezione Civile, in accordo con le regioni interessate, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteo avverse per la giornata di domani, martedì 4 agosto 2026. L'allerta gialla comprende quattro regioni: Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria.

Allerta meteo gialla domani 4 agosto: le regioni a rischio

Come anticipato, la Protezione Civile ha disposto allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico su diversi settori di Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Di seguito, i dettagli riportati nel bollettino nazionale di criticità:

Leggi anche
Maltempo, allerta meteo gialla per temporali oggi 3 agosto: le regioni colpite
  • ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO TEMPORALI/ALLERTA GIALLA:
    Abruzzo: Marsica, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno;
    Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C;
    Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro;
    Umbria: Medio Tevere, Chiascio – Topino, Nera – Corno, Chiani – Paglia.
  • ORDINARIA CRITICITÀ PER RISCHIO IDROGEOLOGICO/ALLERTA GIALLA:
    Abruzzo:     Marsica, Bacini Tordino Vomano, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno.
La mappa con le zona interessate dall'allerta meteo della Protezione Civile perla giornata di martedì 4 agosto 2026.
La mappa con le zona interessate dall'allerta meteo della Protezione Civile perla giornata di martedì 4 agosto 2026.

Ancora sole e caldo, temporali nelle ore pomeridiane: le previsioni meteo

L'alta pressione di matrice africana continua a dominare sul Paese e anche la giornata di domani, martedì 4 agosto, sarà all'insegna di un tempo in prevalenza soleggiato su gran parte delle regioni, con temperature molto elevate.

Al pomeriggio attesi temporali sulle Alpi occidentali e lungo l'Appennino centro-meridionale. Nelle regioni settentrionali prevista instabilità su Alpi occidentali: Val d'Aosta e monti del Torinese.

Mentre in quelle centrali nel corso della giornata scoppieranno temporali sui settori montuosi di Lazio, Molise e Abruzzo, che potrebbero estendersi alle zone limitrofe.

Temperature senza particolari variazioni, con valori massimi generalmente sopra i 31-32 gradi e con punte di 38 al Nord, 39-40 nell’entroterra del Centro-Sud e nelle Isole.

Immagine
Crisi a
Ceuta
Ministro spagnolo Albares attacca sui migranti: "Meloni non all'altezza, Italia inondata"
L'Odissea di Nolan per spiegare Ceuta: le civiltà finiscono quando dimentichiamo come accogliere gli stranieri
Damiano Rizzi
Sanchez regolarizza 600mila migranti, Meloni li fa arrivare con i decreti Flussi: qual è la differenza
Scattano i controlli sui voli dalla Spagna: cosa cambia negli aeroporti e chi rischia le code
Sanchez attacca l'Italia: "Reazione insensata, egoista e illegale". Quasi tutti i migranti sono tornati in Marocco
Chi c'è dietro l'emergenza a Ceuta: i fatti messi in fila
La storia dei migranti di Ceuta è molto diversa da come ve la stanno raccontando Francesco Cancellato
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views