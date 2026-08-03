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Maltempo, allerta meteo gialla domani martedì 4 agosto per temporali: le regioni colpite

La Protezione Civile ha valutato per la giornata di domani, martedì 4 agosto 2026, un’allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. I dettagli riportati nel bollettino nazionale di criticità.